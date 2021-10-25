İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7578
  • EURO
    11,3894
  • ALTIN
    564.575
  • BIST100
    1486
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • PKK yayın organlarına ödül verdiler! Törene Özgür Özel de katıldı
Politika

PKK yayın organlarına ödül verdiler! Törene Özgür Özel de katıldı

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), terör örgütü PKK'nın yayın organları Mezopotamya Ajansı ve Jin News'e ödül verdi. Törene, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.

Yeni Şafak25 Ekim 2021 Pazartesi 11:16 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 11:16
ABONE OL

Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Törende PKK yayın organlarından Mezopotamya Ajansı ve Jinnews'e de ödül verildi.

CHP'Lİ ÖZEL DE TÖRENDE

Yeni Şafak'ın haberine göre, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törene, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen gibi isimler katıldı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Cemil Uğur'a 'Rafet Genç Haber Ödülü', Jinnews'ten Filiz Zeyrek'e '2020 yılı Röportaj Ödülü' verilirken, TTB Başkanı Fincancı da Dayanışma Ödülü'nü aldı.

MİMARLAR ODASI'NIN İZİNDE

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Mimarlar Odası, bu yıl altıncısını düzenlediği "Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı Jin TV'ye 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' dalında ödül vermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.