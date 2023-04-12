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Politika

PKK'dan 7'li koalisyona destek! Başkan Erdoğan: Masada arıza çıkaranlara dağdan ayar veriliyor

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ankara'yı Türkiye yüzyılına hazırlamayı sürdüreceğiz.' dedi. 7'li koalisyonu da sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Kandil'den talimatla yola giden Bay bay Kemal'e destek verilir mi? Masada arıza çıkaranlara dağdan ayar veriliyor, neymiş Selo'yu, terörist elebaşını çıkacaklarmış, Diyanet İşleri'ni kapatacaklarmış. 7'li masadan terörle mücadeleye dair bir söz duydunuz mu? Masadakilerin millete hizmet gibi bir derdi yok.' ifadelerini kullandı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
PKK'dan 7'li koalisyona destek! Başkan Erdoğan: Masada arıza çıkaranlara dağdan ayar veriliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İnşallah depermin yaralarını en kısa sürede sararak, tüm şehirlerimizi depreme dayankılı hale getirmeye kararlıyız.

Bugün de başkentimiz Ankara'da önemli bir açılış yapmak için bir aradayız. Metro 3.3 kilometre uzunluğıunda, 3 istasyona sahip. Ankara'ya toplamda 44,5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olmaktayız. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor.Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmey etmek içinde başka hayaller peşinde koşuyor ama biz bu şehirleri asla yalnız bırakmadık. Şehirlerimizi Türkiye yüzyılına ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ankara'yı Türkiye yüzyılına hazırlamayı sürdüreceğiz. Şimdi güçlü Türkiye için kolları sıvama vaktidir. Geçtimiz 20 yılda yaptıklarımızı bundan sonra yapacaklarımızın temeli girizgahı olarak görüyoruz. Birileri de Türkiye'yi 30yıl, 50 yıl öncersine döndürmenin hesabını yapıyor.

KUMAR MASASI DİYE TEKMELEDİKLERİ MASAYA DÖNÜP OTURDULAR

Şimdi soruyorum İP sen ne iş yapıyorsun, niye masadan kaçtın gittin? Hani sen yerliydin, milliydin? Bay bay Kemal HDP ile niye parlamentoda görüştü? Bir senedir millete umut diye pazarladıkları kumar masası diye tekmelediler, sonra da tıpış tıpış dönüp oturdular.

Bölücü örgüt PKK, her gün bir elebaşının ağzıyla 7'li masaya desteğini Kandil'den açıklıyor. Dağdan masada arıza çıkaranlara da ayar veriliyor. Neymiş terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış. Yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığını da kaldıracaklarmış. Bir diğer örgüt FETÖ, 7'li masanın fedailiğine soyunmuş durumda. Bakıyorsunuz tüm bunlara masada kimsenin sesi soluğu çıkmıyor.

Bunlar ne millidir ne yerlidir. Bunun adı siyaset değildir. Bunlar olsa olsa terör örgütlerine teslim olmaktır. Evlatlarımıza kast etmektir. Bugüne kadar 7'li masadan terörle mücadelenin karalı şekilde süreceğine dair bir söz duydunuz mu? Sapkın akımları ülkemizden uzak tutnak için kararlı bir irade duydunuz mu?

ÜLKEYE ESER KAZANDIRMA DERTLERİ YOK

Dikkat edersiniz masadaki hiçbirinin ülkeye eser kazandırmak gibi bir derdi yok. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerin belediye başkanlıkları onlarda değil mi. Ya bir eseriniz olsun. İstanbul'da var mı? Ankara'da var mı? İzmir'de var mı? Biz yaptıklarımızı daha ileriye götürmeye geliyoruz. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar gerisindeki pazarlığı saklayamayacaklar. 14 Mayıs'ta bunları siyasi mefta yapmaya hazır mısınız? Gençler oyunuza talibiz. Cumhur İttifakını gümbür gümbür sandıklardan çıkarmaya hazır mıyız? Dün de seçim beyannammizi milletimizle paylaştık.

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