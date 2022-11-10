PKK'nın iftiraları İngiliz Parlamentosu'nda! Yalanın kaynağı Sezgin Tanrıkulu

Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını, milletvekilleri Kim Johnson ve Llyod Russell-Moyle, parlamento gündemine taşıdı.

Kim Johnson ve Llyod Russell-Moyle, parlamentonun dün ki oturumunda Dışişleri, Commonwealth ülkeleri ve Kalkınma konularından sorumlu Parlamento müsteşarı Leo Docherty'e, Türkiye'nin kimyasal silah kullanıp kullanmadığı konusunda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden bir soruşturma yürütmesini talep edip etmeyeceğini sordu.

DOCHERTY: HİÇBİR KANIT YOK

Milletvekillerinin sorularını cevaplayan Docherty, Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaları duyduğunu belirterek, "Ancak bu iddiaları destekleyecek doğrudan bir kanıta sahip değiliz. Elbette bu türden tüm iddiaları ciddiye alıyoruz ve kimyasal silahlar sözleşmesine bağlı kalmaya kararlıyız." dedi.

Kim Johnson'ın terör örgütü PKK taraftarı açıklamalarına da cevap veren Docherty, İngiltere'nin resmi pozisyonunu tekrar ederek PKK konusunda Londra'nın yaklaşımının değişmediğini söyledi.

İngiltere, 2001 yılında PKK'yi "terör listesi"ne eklemiş ve örgütü, "Türkiye'nin güneydoğusunda bağımsız bir Kürt devleti arayan ayrılıkçı bir hareket" olarak tanımlamıştı.

KAYNAK OLARAK CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU'NU GÖSTERDİLER

İddiayı savunan bir diğer milletvekili Moyle ise, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarını kaynak göstererek, PKK'nın iftirasını tekrar dillendirdi. Moyle, "Türk milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'İddia edilen kimyasal silahların görüntülerini izledim. Kimyasal silahlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Yarın bu iddiaların doğruluğuna ilişkin bir soru önergesi sunacağım.' şeklinde açıklamalarda bulundu." ifadelerini kullandı.

Docherty, İngiltere'nin kimyasal silahlar sözleşmesine bağlı kalması konusunda kararlı olduklarını, İngiliz hükümetinin bu konuları gözden geçirmeye devam edeceğini belirtti.