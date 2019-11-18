PKK’nın iletişimini ‘kıran’ operasyon!
İç güvenlik operasyonları ve son dönemde peş peşe başlatılan Kıran operasyonlarıyla inlerine hapsedilen PKK/KCK terör örgütü üyelerinde korku ve panik arttı.
Kış üstlenmesine büyük darbe vurulan PKK/KCK’lı teröristler, yerlerinin tespit edilmesinden korktukları için, telsizle haberleşmeyi de en aza indirdi.
HABERLEŞME ÇÖKTÜ
Son dönemde terör örgütüne yönelik yurt içinde düzenlenen iç güvenlik ve Kıran operasyonlarıyla kış üslenmesi gerçekleştiremeyen bölücü terör örgütü üyelerinin hareket alanları iyice kısıtlandı. Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarla ağır darbe alan örgüt üyelerinin telsiz aracılığıyla haberleşme oranının yüzde 75 azaldığını bildirdi. Güvenlik güçlerinin artan operasyon sayısıyla örgütün ikmal kanalları kesildi, bulunan sığınak ve depolarda tonlarca erzak ve malzeme de güvenlik güçlerince imha edildi.
Örgütte çözülmeler başladı
Örgütten firar ederek güvenlik güçlerine teslim olan birçok terörist verdikleri ifadelerde yaz ve kış mevsimini mağarada geçirmek zorunda kaldıklarını, erzak ve malzeme temininde sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Açlık ve bitmeyen operasyonlardan bunaldıklarını anlatan teröristler, örgüt içi intihar ve infazların sayısının arttığı bilgisini verdi.
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