PKK’nın iletişimini ‘kıran’ operasyon!

Kış üstlenmesine büyük darbe vurulan PKK/KCK’lı teröristler, yerlerinin tespit edilmesinden korktukları için, telsizle haberleşmeyi de en aza indirdi.

HABERLEŞME ÇÖKTÜ

Son dönemde terör örgütüne yönelik yurt içinde düzenlenen iç güvenlik ve Kıran operasyonlarıyla kış üslenmesi gerçekleştiremeyen bölücü terör örgütü üyelerinin hareket alanları iyice kısıtlandı. Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarla ağır darbe alan örgüt üyelerinin telsiz aracılığıyla haberleşme oranının yüzde 75 azaldığını bildirdi. Güvenlik güçlerinin artan operasyon sayısıyla örgütün ikmal kanalları kesildi, bulunan sığınak ve depolarda tonlarca erzak ve malzeme de güvenlik güçlerince imha edildi.

Örgütte çözülmeler başladı