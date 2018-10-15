PKK’nın psikolojisi bozuldu 

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Eylül’de güvenlik güçlerine teslim olan S.F. isimli terörist, örgütte yaşananlara ilişkin itiraflarda bulundu.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

Aralık 2013-Mart 2014 tarihleri arasında Gara bölgesinde eğitim aldığını anlatan S.F, bu dönemde “örgüt içinde yasak ilişki yaşadığı” iftirasına uğrayan R.K. adlı bir kadın teröristin, terör örgütünün baskısına daha fazla dayanamayıp göğsüne ateş ederek hayatını son verdiğini kaydetti.

İNTİHARLAR ARTTI

Örgüt içinde kaçışlar gibi intiharların da çokça görülmeye başladığını, yapılan zulümler nedeniyle yaşanılan zorlukların dayanılamayacak noktaya geldiğini, halen dağda olanların hepsinin aslında fırsat bulsa kaçacaklarını belirten S.F, elebaşlarının diğer teröristleri ölüme gönderirken, kaçak davranarak daha çok şahsi çıkar peşinde koştuklarını vurguladı. S.F. eğitimler sırasında psikolojik sorunlar yaşayan Ö.T. adlı teröristin de kendisini asarak intihar ettiğine şahit olduğunu kaydetti.