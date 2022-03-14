Plasencia: Türkiye ile birçok anlaşmaya imza atacağız

14 Mart 2022 Pazartesi 17:47 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:48

Sputnik'e konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Türkiye ile ilişkilere değindi.

Türkiye, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran'ın Venezuela'nın yakın müttefikleri olduğunu belirten Bakan Plasencia, "Bugün Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazla ticaret ilişkisi kuruyoruz ve uluslararası forumlarda anlayışı, barışı teşvik etmek için birlikte çalışıyoruz. Örneğin Filistin halkının haklarını savunmak için birlikte çalışıyoruz. Ankara ve Karakas'ta Filistin halkını desteklemek dış politika öncelikleri arasında yer alıyor. Çok yakında Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'ya bir ziyaret gerçekleştirecek ve bu ziyarette birçok anlaşmaya imza atacağız" dedi.