Politika kurulları Külliye’de sunum yaptı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda, Politika Kurullarının başkanvekilleri, kurul çalışmaları hakkında sunumlar yaptı. Toplantıda, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi İbrahim Kalın ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin hazır bulundu. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Başkanlık Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan da katıldı.