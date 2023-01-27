Pramudwinai: En az Türkler kadar dost canlısıyız

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, ülkesinin turizm potansiyelini, Türkiye ile ilişkilerini İHA muhabirine değerlendirdi.

Turizmin Tayland'da para kazandıran bir faaliyet olduğunu söyleyen Pramudwinai, "Yumuşak güç yaklaşımının uygulanması sonucu ortaya çıkan düşünceler bunlar. Turizm rakamımız koronavirüs zamanında, 2018-2019'da bile 14 milyon olmuştu. Dolayısıyla bununla kesinlikle gurur duyuyoruz ama turizmde her türlü hizmeti mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. Bizi ziyaret etmek isteyenler için belki daha da çekici hale getirmeliyiz" diye konuştu.

Turizm konusunda daha fazla potansiyelin keşfedilmesi gerektiğinin altını çizen Pramudwinai, ülkesinin yemek, spor, kültürel aktivite yapılabilecek yönleri bulunduğunun altını çizdi.

Tıbbi bakım konusunda iyi seviyede olduklarını vurgulayan Pramudwinai, "Ayrıca çevre ile ilgili her konuda iklim eylemine bağlılığımızı, yumuşak güç anlamındaki gücümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Tayland'ın Sürdürülebilir Kalkınma Araçları'ndaki rolü budur. Bu konu Uluslararası gündemde çok öne çıktı ve bizimle etkileşim kurmak isteyen birçok ülkenin ilgisini çekti" açıklamasında bulundu.

"SULTANLAR LİGİ TAYLAND'DA TAKİP EDİLİYOR"

Pramudwinai, Tayland ve Türkiye'nin birçok alanda ortak bir noktası olduğunu belirterek, "Az önce bir spor olan "Muai Thai" veya başka bir spor olan Voleybol'dan bahsettim. Tayland ve Türkiye'de kadın voleybolu büyük ilgi görüyor. Şu anda Türkiye'de önde gelen iki oyuncumuz var. İyi gidiyorlar ve bu oyuncuların takımlarıyla yaptıkları faaliyetler Tayland'daki insanlara çok düzenli bir şekilde duyuruluyor. Bu durumlar bizi birbirimize yaklaştırıyor.

"TURİST RAKAMLARI HALA DÜŞÜK"

Pramudwinai, Türkiye ve Tayland'ın arasındaki turizm rakamlarını artırması gerektiğinin altını çizerek, "Tayland'dan Türkiye'ye ve aynı şekilde Türkiye'den Tayland'a gelen daha fazla turist olacak. Şu anda turist rakamları hala düşük. Yılda 65 bin turist hala çok düşük kabul ediliyor. Rakamların her iki yönde de toparlanacağını umuyoruz" dedi.

"EN AZ TÜRKLER KADAR DOST CANLISIYIZ"

Ülkesinin misafirperverlikle anıldığını bildiren Bakan Pramudwinai şunları söyledi:

"Biz uzaktan gelenleri dost olarak görüyoruz. Uzaktan gelenleri misafir ederiz. Bence aynısı bu konuda bu yolla gelen tüm işletmeler için de geçerli olacak. Biz çok benziyoruz. Ama daha da önemlisi, nitelik olarak var olan farklılıkları bize iyi hizmet eden nitelikler olarak ele almamızdır. (Misafirperverlik) Tayland ve Türkiye için bir markadır. Bu, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından oldukça iyi bilinir. Yani biz bu misafirperverlik açısından aynı durumdayız. Buraya ilk kez geldik, kendimizi çok sıcak hissettik, buradaki insanlar tarafından çok iyi karşılandık. Tüm bunların sadece bir günlüğüne buraya gelen bizler tarafından değil, hepimiz tarafından hissedileceğine inanıyoruz. Ülkelerimiz farklı bir bölgede yer alıyor ama lokasyon olarak farklı olmamız nitelik olarak farklı olduğumuz anlamına gelmiyor. Çok güzel bir şey paylaşıyoruz ve bu da diğer tüm ziyaretçilere karşı Türk halkı kadar arkadaş canlısı olmamız. Bu nedenle, korona virüsten önceki yıllarda turist sayımız 40 milyondu."