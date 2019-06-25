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Prof. Dr. Ateşoğlu'ndan G20 Zirvesi öncesi önemli açıklama: Türkiye iradesinin altını tekrar çizecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 Zirvesi ve sonrasında yapacağı ziyaretlerin Türkiye açısından etkilerini Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney değerlendirdi. Ziyaretlerin önemine ilişkin Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, 'Türkiye çok boyutlu ve çoklu ilişkilere önem veren bir dış politika yani denge politikası sergiliyor.' dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. İlk olarak Japonya’da G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak Erdoğan, daha sonra Çin ve Bosna Hersek’i ziyaret edecek.
 
Akdeniz Güvenliği Merkezi-CEMES Başkanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Türkiye’nin yoğun dış politika trafiğini aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirdi. Ateşoğlu, “G20 ve sonrasında yapılacak ziyaretlerle Türkiye, iradesini ve işbirliklerine hazır olduğunun tekrar altının çizilmesine sebep olacak. Bu ziyaretlerin altını önemli girişimler olarak çizmek lazım.” ifadesini kullandı.
 
“TÜRKİYE ÇOK BOYUTLU VE ÇOK İLİŞKİLERE ÖNEM VERİYOR”
 
G20 ve sonrasında yapılacak ziyaretlerin Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, “Türk dış politikasında şu anda belirli sorunlu konular var. Mesela ABD ile S-400, Suriye’deki güvenli bölgelerin durumu gibi. Sayın cumhurbaşkanımızın yapacağı ikili görüşmeler çok önemli, belirli konularda görüş alışverişinin olacağını düşünüyorum. G20 zirvesinde İdlib meselesi ve Suriye’nin yakın geleceği konusunda önemli istişarelerde bulunulacak.” dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya ve Çin’e yapacağı temasların jeopolitik açıdan önemli olduğunu vurgulayan Nurşin Ateşoğlu Güney, “Türkiye çok boyutlu ve çoklu ilişkilere önem veren bir dış politika yani denge politikası sergiliyor. Böylelikle belirli hatlardaki kısıtlı tıkanıkları açmak ve dengelemek adına önem kazanıyor.
 
İktisadi bağlamda ise Çin ile belirli alanlarda geliştirilecek ticari imkânlar olabilir. Çin ile ilişkilerin geliştirilebilir olması önemli… Çin coğrafi olarak bize uzak gibi dursa da Ortadoğu’da, Afrika’da hatta askeri donanmasıyla Akdeniz’de ve hatta Karadeniz’de bile bayrak gösterdiğini görebiliyoruz. Çin’in diğer büyük güçlerle ilişkilerini ve ticaret savaşlarında nasıl evirileceğini yakından takip etmek zorundayız.”
 
“TÜRKİYE İRADESİNİN ALTINI TEKRAR ÇİZECEK”
 
Türkiye’nin “Bir Kuşak Bir Yol Projesi”ne çok önem verdiğine dikkat çeken Ateşoğlu, “Bu kuşağın geçtiği önemli bir yol güzergâhı üzerinde duruyoruz. Türkiye’nin Çin ile olan ilişkilerini zenginleştirecek olmasında bir araç ve hızlandırıcı etken olarak düşünebiliriz. Bütün bunların olabilmesi ve projenin vücut bulabilmesi için ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin geçeceği noktalarda siyasi istikrarın sağlanması gerekiyor.”
 
Türkiye’nin dış politikada yaptığı ziyaretlerin altını önemli girişimler olarak çizmek gerektiğini belirten Ateşoğlu, ”G20 ve sonrasında yapılacak ziyaretlerle Türkiye, iradesinin ve işbirliklerine hazır olduğunun tekrar altının çizilmesine sebep olacak. Bu ziyaretlerin altını önemli girişimler olarak çizmek lazım. Balkanlar çok yakınımızda olan bir alan, enerji meselesi üzerinde Türkiye oradaki etki ve nüfusunun artmasında lehine olacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.

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