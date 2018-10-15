Provokatörler tutuklandı

Kocaeli’de, sosyal medyada yer alan Atatürk’e hakaret içeren videoyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Atatürke’e hakaret eden Yusuf S. (16) ile görüntüleri çeken H.Ç. Dilovası’nda yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. İzmir’de sosyal medya aracılığı ile yaydığı görüntülerde, sözde düzenlediği yarışmalarda para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya zorlayan B.A. ile videoları çeken F.B. adliyeye sevk edildi.

SOYLU TWITTER’DAN DUYURDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan B.A’nın (21) ifadeleri doğrultusunda tepkiyle karşılanan genel ahlaka aykırı davranışların sergilendiği video görüntülerini çeken kişi F.B. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 zanlı, “müstehcenlik” suçunu işledikleri gerekçesiyle İzmir Adliyesine sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı mesajında “Atatürk’e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullanmıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından “Çocuklarımızı cinsel yönden istismar ederek videolarını sosyal medyada paylaşan şahıs gözaltına alınmıştır” bilgisini verdi.