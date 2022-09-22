Putin taktik değiştirdi: Türkiye önemli bir rol oynayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeye çalıştığını belirterek ülkede kısmi seferberlik ilan etti. Seferberlik kararnamesini imzaladığını duyuran Putin, amaçlarının Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı güçlerin bulunduğu Donbas bölgesini "kurtarmak" olduğunu söyledi. Doğuş Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Twitter hesabından Putin'in kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Putin'in seferberlik ilanını artık savunma pozisyonuna geçiyor diye yorumluyorum" diyen Arıboğan, "Kaynakları ve kapasitesi bundan sonra ilerlemesine izin vermiyor. Kazandığını koruma peşine düşecek, dolayısıyla nükleer kartını masaya sürerek Batı'yı "ateşkes" sürecine geçiş yapmaya zorlayacak" şeklinde konuştu.

Arıboğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"3'üncü dünya savaşına değil, savaş ortamından çıkışa en yakın noktadayız. (Büyük bir delirme hali olmazsa!) Kartların hepsi ortaya sürüldüğünde, diplomasi masası önem kazanır. Türkiye'nin bu süreçte çok önemli bir arabulucu rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Putin bu noktadan sonra -Kırım'a kara bağlantısını sağlamış bir lider olarak- jeopolitik kazanımları öne çıkarma yoluyla iç istikrarı sürdürebilir. Aksi durumda on binlerce kaybın hesabını veremez. Her koşulda Putin ve Rusya imajının ciddi ölçüde zedelendiğini söylemek mümkün."