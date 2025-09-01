Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'yi hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası arenada güvenilir bir ortak olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin bu konulardaki (Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki) özel rolünün talep görmeye devam edeceğinden eminim." dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Çin'in Tiencin şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede konuştu.

Erdoğan ile yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşen kişisel temaslarına çok büyük değer verdiğini belirten Putin, "Bu, iyi komşuluk ilkeleriyle ve Rus-Türk ilişkilerinin geleneksel dostane ilkeleriyle tamamen uyumludur. Türkiye'yi hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası arenada güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak olarak görüyoruz." dedi.

Putin, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin dinamiklerinden memnun olduklarının altını çizerek, geçen yıl ticaret hacminin yüzde 6,6 artarken, bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 3 arttığına dikkati çekti.

Hükümetler arası komisyonun aktif olarak çalıştığını ve son toplantısını haziran ayı sonunda Moskova'da yaptığını hatırlatan Putin, "Karşılıklı olarak büyük ölçekli yatırımlar yapılıyor. Rus şirketleri, Türkiye ekonomisinin metalurji ve otomotiv endüstrisi gibi sektörlerinde büyük projeler yürütüyor. Türk şirketleri, Rusya'da, makine mühendisliği, metalurji ve ağaç işleme alanlarında geniş bir şekilde temsil ediliyor." diye konuştu.

Putin, enerji sektöründeki ortaklığın gerçekten stratejik olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en önemli doğal gaz tedarikçilerinden biri Rusya'dır. Şu anda, Mavi Akım ve TürkAkım boru hatları aracılığıyla Karadeniz üzerinden kesintisiz ihracat yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un amiral gemisi projesi olan, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun inşasının devam ettiğini dile getiren Putin, santralin ilk güç ünitesinin yakında devreye alınması için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

"ERDOĞAN, RUS VATANDAŞLARINI TÜRKİYE'DE EVİNDE VE GÜVENDE HİSSETTİRİYOR"

Geçen yıl Türkiye'ye gelen turistler arasında Rusların bir kez daha ilk sırada yer almasını önemli bir gelişme olarak nitelendiren Putin, şunları kaydetti:

"Bana öyle geliyor ki yeni bir tarihi rekor kırıldı. 6,7 milyondan fazla Rus vatandaşı ülkeyi ziyaret etti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artış anlamına geliyor. Bu elbette öncelikle sizin (Erdoğan'ın) meziyetinizdir. Sayın Cumhurbaşkanı, çünkü vatandaşlarımızın Türkiye'de kendilerini evlerinde ve güvende hissetmeleri, etraflarında olumlu bir atmosfer yaratılması için gerekli koşulları oluşturuyorsunuz."

Rus lider Putin, Türkiye ile uluslararası arenada yapıcı etkileşime değer verdiklerini belirterek, bu etkileşimin 2012 yılından bu yana diyalog ortağı statüsünde olan ŞİÖ kapsamındaki ortak çalışmalar aracılığıyla da gerçekleştirildiğini bildirdi.

"UKRAYNA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇABALAR İÇİN TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik çabalara sağladıkları önemli katkılardan dolayı Türk dostlarına minnettar olduklarını ifade eden Putin, "Bu yılın mayıs ayından bu yana İstanbul'da üç tur doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresi gerçekleştirildi. Bu müzakereler, insani alanda bir dizi pratik sorunun çözümünde ilerleme kaydedilmesini mümkün kıldı. Türkiye'nin bu konulardaki özel rolünün talep görmeye devam edeceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Kafkasya gibi ortak ilgi alanlarına da odaklandıklarını bildirerek, tüm bu alanlardaki Rus-Türk işbirliğini "köklü, somut, faydalı ve güvenilir" olarak nitelendirdi.

