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Politika

Putin'den Türkiye açıklaması: Çok sayıda ortak ilginç projemiz var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezinin oluşturulması yönünde çalışmalar sürüyor. Ticaret ve yüksek teknoloji alanlarında da çok sayıda ilginç projemiz, ortak çalışmamız var.' dedi.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Putin'den Türkiye açıklaması: Çok sayıda ortak ilginç projemiz var
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Putin, Kremlin Sarayı'nda, aralarında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in de bulunduğu, Rusya'da göreve başlayan 21 ülkenin büyükelçisini kabul ederek, güven mektuplarını aldı, diplomatları tebrik etti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendiren Putin, "Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde ve uzun yıllar çeşitli alanlarda elde edilen tecrübeye dayanıyor. Her iki taraf da iyi komşuluk, ortaklık ve karşılıklı çıkar ilkelerine dayalı bağları daha da geliştirme konusunda kararlı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Putin, söz konusu temaslarda ikili ilişkilerle ilgili tüm önemli konuların ele alındığını dile getirdi.

Putin, şunları kaydetti:

"Enerji sektöründe Rus-Türk işbirliğinin gerçekten stratejik olduğunu özellikle belirtmek isterim. Rosatom (Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu), Türkiye'de ilk nükleer Akkuyu santralini inşa etmeye devam ediyor. Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarının işletilmesi kapsamında doğal gaz sektöründe yakın işbirliği oluşturuldu. Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezinin oluşturulması yönünde çalışmalar sürüyor. Ticaret ve yüksek teknoloji alanlarında da çok sayıda ilginç projemiz, ortak çalışmamız var."

Rusya'da yarın Gönüllüler Günü'nün kutlanacağını, bu kapsamda 95 ülkeden gönüllü ekiplerin katıldığı yarışma düzenlediğini kaydeden Putin, "Türkiye'den gönüllü ekip, düşük gelirli ailelere destek dalındaki yarışmayı kazandı." dedi.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  • Putin
  • Vladimir Putin

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