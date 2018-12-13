PYD/PKK'da panik,bölgede sevinç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekâtımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik” açıklamasının ardından sınır hattının iki tarafı da hareketlendi. TSK birlikleri, sınır hattında 24 saat eli tetikte görev yapıyor. Rejim ve terör örgütlerinin baskısıyla zorunlu olarak göç eden bölgedeki 1,7 milyon Suriyeli ise ‘Fırat Kalkanı’ ve ‘Zeytin Dalı’ harekâtlarıyla özgürleşen bölgeler gibi Fırat’ın doğusunun da bir an önce terör örgütlerinden arındırılmasını istiyor.

DEMOGRAFİK YAPI

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kaldığı iç savaşın sürdüğü Suriye’nin kuzeyinde yer alan Türkiye sınırındaki bölgeler, 2012’de rejim güçlerinden Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) geçti. Fırat’ın doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki bölgelerin karşısında yer alan Suriye toprakları, aradan geçen süre içinde birçok kez el değiştirdi ve son olarak terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG kontrolüne geçti. Terör örgütü, denetim sağladığı bölgelerdeki Arap ve Türkmen sivilleri uyguladığı baskı ile göçe zorlayarak, boşalan noktalara yandaş aileleri yerleştirip, demografik yapıyı da değiştirme yoluna gitti.

BATISI HAYAL OLDU

Fırat Nehri’nin doğusundaki Suriye topraklarında tamamen kontrolü sağlayan terör örgütü, diğer kanton olan Afrin’e kadar uzanmak için planlar yaptı. Terör örgütü PYD/PKK, kantonları birleştirme planıyla diğer terör örgütü DEAŞ ile ‘mücadele’ adı altında Fırat’ın batısına geçmeyi hedefledi. ‘Suriye Demokratik Güçleri’ adıyla Fırat’ın batısına geçmek isteyen teröristlerin bu planı, Türkiye’nin 24 Ağustos 2016’da düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile sonlandırıldı. Türkiye, ocak ayında düzenlediği, 2 ay süren Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/PKK’nın kantonu olarak ilan ettiği Fırat’ın batısındaki Afrin’i teröristlerden arındırıp, özgürleştirdi. Terör örgütlerinden temizlenen Cerablus ile Afrin arasındaki bölgede oluşan huzur ortamında binlerce Suriyeli geri döndü.

MEHMETÇİK TİTRETTİ

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile 4 bin kilometrekareden fazla bölgeyi teröristlerden temizledi.Fırat’ın doğusundaki terör varlığının sona erdirilmesine yönelik Türkiye’nin kararlı mücadelesi ve sınırın tamamen güvenli hale getirilmesine yönelik verilen mesajlar, teröristlerde paniğe ve korkuya yol açtı.