Reform iradesi ortaya kondu
REG’in 5. toplantısında, Türkiye’nin reform iradesi bir kez daha teyit edildi. REG Bildirisi’nde “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin başlaması hem AB hem de Türkiye’nin yararına olacaktır” denildi.
- STAR ANKARA
Adalet Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara Hakimevi’nde düzenlenen 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı’nda, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasılları başta olmak üzere AB üyelik süreci çerçevesinde gerçekleştirilecek genel siyasi reformlar ve Vize Serbestisi Diyaloğunda kaydedilen gelişmeler ele alındı.
DÖRT BAKAN KATILDI
Toplantı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla 5. Reform Eylem Grumu (REG) Toplantısı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.
TÜRKİYE KARARLI
5. Reform Eylem Grubu Toplantısı sonrasında yayınlanan bildiride AB stantartları konusundaki kararlılığa vurgu yapıldı. Bildiride, “Katılım müzakere sürecimiz her ne kadar siyasi olarak engellense de Türkiye, AB standartlarına uyum için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Reform sürecimizdeki bir diğer önceliğimiz Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin denetim sürecinden çıkmaktır” denildi. Ortak bildiride, “Katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen çalışmalarda yargıyla ilgili tüm paydaşların görüş ve önerileri alınmış olup ayrıca Avrupa Konseyi ve AB ile ayrıntılı çalışmalar yapılacaktır” ifadesi kullanıldı.
OHAL KOMİSYONU
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun Avrupa Konseyi nezdinde temaslarda ve bilgilendirmede bulunmak üzere 29 Kasım 2018’de Strazburg’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği kaydedilen bildiride ayrıca Türkiye-AB arasında 28 Kasım’da Brüksel’de Ortaklık Komitesinin düzenlediği ve ilişkilerin birçok boyutunun ele alındığı belirtildi.
BREXIT ANLAŞMASI
İngiltere’nin AB’den ayrılması sürecindeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen bildiride, “Brexit’in ülkemize olabilecek etkilerini ele almak ve bu bağlamda çıkarlarımızı en iyi şekilde korumak amacıyla İngiltere tarafı ile çalışma grupları oluşturulmuş, keza Üst Düzey Brexit Diyaloğu tesis edilmiştir.” değerlendirmesi yapıldı.
BRÜKSEL’LE SIKI TEMAS
Ortak basın toplantısında konuşan Adalet Bakanı Gül, vatandaşların hayatını kolaylaştıran, devletin demokratik vasfını daha da güçlendiren, hukuk devleti vasfını tahkim eden anlayışı, reformu ısrarla takip edeceklerini belirtti. Yargı Reformu Strateji Belgesinin güncellenmesi çalışmalarında önemli mesafe alındığını aktaran Gül “İlk çeyrekte bunu kamuoyuna, uluslararası topluma açıklamayı hedefliyoruz” dedi. Temel yaklaşımın güven veren adaleti tesis etmek olduğunu belirten Gül, bu kapsamda toplumun her kesimini sürece dâhil ettiklerini, Avrupa Konseyi yetkilileriyle de temasların olduğunu, önümüzdeki günlerde Brüksel ve Strasburg’ta temasların artırılacağını söyledi.
GÜVEN TESİS EDİLECEK
Hakim, savcı adayları ile hukuk fakültelerinin eğitim sürecinin kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini anlatan Gül, meslek sınavı getirilmesinin de planlandığını bildirdi. Adalet Bakanı Gül, özetle şunları söyledi: Yargı bağımsız, tarafsız ama hükümet ve Meclis bu yasal kapasiteleri artırma hususunda eksiklikleri giderecek adımları atacaktır. Önümüzdeki dönem güven verici adaleti tesis etmek ve yargıya güveni artırmak hususunda çalışmalarımızı ile anketler, kamuoyu araştırmaları yaparak yargıya güveni kendimizin ölçüp bir önceki yıla döneme göre kendimizi çek edeceğimiz bir sistemi hep beraber kuracağız.
KAŞIKÇI CİNAYETİNDE YENİ DELİLLER VAR
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Türkiye’ye karşı tutumunu eleştirerek, “Maalesef ideolojilere kurban edilmiş bir meclis var” dedi. Çavuşoğlu özetle şöyle konuştu: Bizim vatandaşlarımız Avrupa’ya vizesiz seyahat etmeyi hak ediyor. Bu haksız uygulamanın kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce 7 kriterin 6 kritere düştüğünü söylemiştik. Yeni pasaportların AB tarafından da tanınması sonucu altıya düştü. Türkiye için kişisel verilen korunması, TBMM etik kanunu gibi konularda ortak çalışma gruplarımız toplandı.
BÖLGEYE İHANETTİR
Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ise “Türkiye´nin sergilediği tutum, tüm dünya tarafından takdir edilmiştir. Yeni deliller ortaya çıkıyor, belgeler ortaya çıkıyor. İstanbul Başsavcılığımız inceliyor” cevabını verdi. Çavuşoğlu, ABD Genelkurmay Başkanı’nın ‘40 bin muhalifi eğiteceğiz’ sözlerinin hatırlatılması üzerine “ABD’nin kastı YPG´yi eğitmekse, bu son derece yanlıştır. Bölgeye yapılan ihanettir. Göz yumamayız” dedi.
KÜRESEL SİSTEME MESAJ OLACAK
Bakan Albayrak, Avro Bölgesi’ndeki gelişmelere dikkati çekerek, Türkiye ve AB’nin ekonomik iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu çerçevede pozitif ve yapıcı adımlarını kararlı şekilde atmaya devam edeceğini aktaran Albayrak, Türkiye ile AB arasında ekonomi alanında bugüne kadar iki defa gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’na dikkat çekti. Albayrak, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önemine değinerek, yoğun diplomasi yürütmeye devam ettiklerini anlattı. Albayrak,“Türkiye, sadece Gümrük Birliği’nin güncellenmesi özelinde değil, bu ekonomik iş birliğinin gelişmesi noktasında da yeni küresel sisteme önemli mesaj verecek. Bu güncellenme süreci, ekonomik manadaki gelişimde kaldıraç görevi görecek. Gümrük Birliği, geçtiğimiz yıla göre Türkiye-AB ilişkileri açısından çok daha ümit vadeden müzakere sürecini ortaya koyuyor. Türkiye, çeyrek asırdır AB ilişkilerine çok büyük katkı yaptı. Biz tam saha markaja, prese devam edeceğiz. Sonuna kadar Türkiye’yi, daha ileri taşıyacağız.
SINIRLARI ASELSAN KORUYACAK
Bakan Soylu ise ortak basın toplantısında AB vize serbestisine değinerek “7 kriterden birisi olan yeni nesil pasaportlar konusunda 2 Nisan’da başladığımız süreçte 1 milyon 200 bin yeni nesil pasaportu vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu konudaki kriter sayısı da böylece 6’ya düşmüş oldu” bilgisini verdi. Soylu özetle şunları söyledi: Bizim önemli meselelerimizden bir tanesi olan Europol ile operasyonel işbirliği elbette ki ülkemiz açısından önemli, Avrupa için de önemli ama burada kişisel verileri koruma ile ilgili ortak bir değerlendirmeyi, ortak bir iradeyi ortaya koymamız gerekir. Özellikle geri kabul konusudur ki geri kabul konusunda vize serbestisi ile eşzamanlı olarak ortaya çıkacaktır. Vize serbestisi onaylandığı andan itibaren geri kabulde çok net bir şekilde tarafımızca ve taraflarca kabul edilmiş olacaktır.
KARIŞIKLIKTA ÇIBANBAŞI PKK
“Batı ve Doğu sınır güvenliğimizi özellikle sınır entegrasyonu hem zeki hem dijital elektronik sınır güvenliğimizi ve entegrasyonumuzu sağlayacak çok önemli bir çalışma başladı” diyen Soylu şunları söyledi: Aselsan bu çalışmayı yürütüyor. Onun dışında fiziki güvenlik sınır sistemlerimiz devam ediyor ve aynı zamanda sadece kendi içimizde değil İran, Bulgaristan, Yunanistan mümkün olduğu ölçüler içerisinde sınır sistemleri konusunda önemli adımlar atıyor. İngiltere ve Almanya PKK konusunda bizle hemen belirgin bir çizgiye yaklaşma eğiliminde. Peki neden? Çünkü içlerindeki bütün karışıklıklarda tüm çıbanbaşılığı ortaya çıkaran bunlar.
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