Reform iradesi ortaya kondu

TÜRKİYE KARARLI

5. Reform Eylem Grubu Toplantısı sonrasında yayınlanan bildiride AB stantartları konusundaki kararlılığa vurgu yapıldı. Bildiride, “Katılım müzakere sürecimiz her ne kadar siyasi olarak engellense de Türkiye, AB standartlarına uyum için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Reform sürecimizdeki bir diğer önceliğimiz Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin denetim sürecinden çıkmaktır” denildi. Ortak bildiride, “Katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen çalışmalarda yargıyla ilgili tüm paydaşların görüş ve önerileri alınmış olup ayrıca Avrupa Konseyi ve AB ile ayrıntılı çalışmalar yapılacaktır” ifadesi kullanıldı.

OHAL KOMİSYONU

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun Avrupa Konseyi nezdinde temaslarda ve bilgilendirmede bulunmak üzere 29 Kasım 2018’de Strazburg’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği kaydedilen bildiride ayrıca Türkiye-AB arasında 28 Kasım’da Brüksel’de Ortaklık Komitesinin düzenlediği ve ilişkilerin birçok boyutunun ele alındığı belirtildi.

BREXIT ANLAŞMASI

İngiltere’nin AB’den ayrılması sürecindeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen bildiride, “Brexit’in ülkemize olabilecek etkilerini ele almak ve bu bağlamda çıkarlarımızı en iyi şekilde korumak amacıyla İngiltere tarafı ile çalışma grupları oluşturulmuş, keza Üst Düzey Brexit Diyaloğu tesis edilmiştir.” değerlendirmesi yapıldı.

BRÜKSEL’LE SIKI TEMAS