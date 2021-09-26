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Politika

Resmi açıklamalara rağmen İYİ Partili Türkkan yalanında diretiyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İzmir'de bir Necatibey Ortaokulu'nun yıkılarak mülteciler için yeniden yapılacağını iddia etti. Ortaya atılan iddia resmi makamlar tarafından yalanlansa da Türkkan yalanında vazgeçmeyerek, 'Önce silahsız istila ettiler. Sıra kültür mirasımıza geldi' dedi.

Yeni Şafak26 Eylül 2021 Pazar 22:40 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 22:41
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Milli Mücadele kahramanı Mustafa Necati Bey'in adını taşıyan, İzmir'in Konak ilçesindeki okulun yıkılıp yerine mülteciler için okul yapılacağı iddia edildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, bu iddia üç gün önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bugün de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yalanlandı.

Ancak bu yalanlamalar İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan için yeterli olmadı.

MÜLTECİLERE OKUL YALANIYLA KIŞKIRTMA

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda mülteciler üzerinden vatandaşları kışkırtan Türkkan, "Önce silahsız istila ettiler. Sıra kültür mirasımıza geldi." dedi.

Türkkan, paylaşımının devamında "İstiklal Madalyası sahibi Milli Eğitim Eski Bakanı Mustafa Necati'nin adını taşıyan İzmir'deki 93 yıllık tarihi okul, sığınmacılara okul yapılmak üzere yıkıldı." ifadelerini kullandı.

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