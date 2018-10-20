Riyad’a yıptırımı gözden geçirebiliriz

Kaşıkçı olayıyla ilgili kararlara Kongre’nin de dahil olacağını söyleyen Trump, “Suudi Arabistan’a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz. Suudi Arabistan’a ürün satışını durdurursak bu Amerika için ağır olabilir” dedi. Kaşıkıçı olayının nasıl sonuçlar doğuracağını söylemek için henüz erken olduğunu belirten ABD Başkanı, “Bu konuda pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz” ifadesini kullandı. Başkan Trump, ayrıca “Pompeo’ya (ABD Dışişleri Bakanı) Suudi Konsolosluğu’ndaki olayla ilgili video gösterilmedi ve verilmedi” dedi.