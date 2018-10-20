Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Riyad’a yıptırımı gözden geçirebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili açıklamalarını sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaşıkçı olayıyla ilgili kararlara Kongre’nin de dahil olacağını söyleyen Trump, “Suudi Arabistan’a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz. Suudi Arabistan’a ürün satışını durdurursak bu Amerika için ağır olabilir” dedi. Kaşıkıçı olayının nasıl sonuçlar doğuracağını söylemek için henüz erken olduğunu belirten ABD Başkanı, “Bu konuda pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz” ifadesini kullandı.  Başkan Trump, ayrıca “Pompeo’ya (ABD Dışişleri Bakanı) Suudi Konsolosluğu’ndaki olayla ilgili video gösterilmedi ve verilmedi” dedi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Haftanın vizyon filmleri

Haftanın vizyon filmleri

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA