Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen'in Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Şâyi Muhsin Zindani ile görüştü.

ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Riyad'daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Fidan Ürdünlü mevkidaşı ve Başbakan Yardımcısı Safedi ile görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki katliamın durdurulması için İsrail'e yönelik baskının artmasını sağlayacak adımlar konuşuldu ve Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönünde yapılacak girişimler ele alındı.

"İSRAİL'İE BASKI ARTMALI"

Bakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Norveç Dışişleri Bakanı ile görüşmede; Uluslararası toplumda ve uluslararası kamuoyunda İsrail'e dönük tepkilerin arttığına dikkat çekildi ve İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiği vurgulandı.

Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ele alınırken NATO çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliği konuları görüşüldü.

BORRELL İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

FİLİSTİN BAŞBAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED MUSTAFA İLE GÖRÜŞTÜ



Diplomatik kaynakların aktardığına göre Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı. Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.

Bakan Fidan gün içinde Gazze diplomasi kapsamında çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelmişti.