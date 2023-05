Roman Dernekleri Başkan Erdoğan'a desteğini ilan etti

İznik Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen buluşmaya AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Fuat Alpaslan, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Osman Doğruyol, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Dünya Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Bursa Konfederasyon İl Başkanı Tugay Kırmızı, İznik Roman Dayanışma Derneği Başkanı Arif Palabıyık, Gençlik Kolları Başkanları ve roman vatandaşları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İznik Roman Dayanışma Derneği Başkanı Arif Palabıyık konuşmasında "Aynı sokaklarda birlikte büyüdüğümüz, aynı ekmeği bölüşüp yediğimiz, aynı sevinçleri yaşadığımız, aynı hüzünleri paylaştığımız bu coğrafya için her zaman canımız fedadır. Hiçbir roman vatandaşımızın bu güne kadar askerine, polisine, sivil toplumuna, vatanına, devletine ve bayrağına her zaman desteği olmuş, saygısı olmuş, yanlışı olmamıştır ve karşı gelmemiştir. Bu coğrafyada bizlerin kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için çok çabalar verildi. Bu çabaların en büyük mimarıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğandır.Kendileri Hangi göreve geldiyse, hangi sorumluluğu üstlendiyse hep dönüp bize el uzatmıştır. Kimsenin kökenine, diline, inancına, kültürüne, meşrebine, başka herhangi bir farklılığına bakmadan sadece insan olduğu için hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş bir liderdir. Vatandaşlarımızdan da ricamız Roman kardeşlerimize, bizlere bakış açılarını değiştirerek herkesi her milleti eşit olarak görmesini istiyoruz. Lazı, kürdü, çerkezi, muhaciri, romanı bizim için hepsi birdir. Biz hiçbir şekilde ayrımcılık yapmıyoruz, yapılmasını da istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız Biz Romanların kırmızıçizgisidir. Aldığı ve verdiği her karar başımızın üstündedir. Bugüne kadar Türkiye'de Roman denince olumlu anlamda atılmış tüm adımların ve alınmış tüm kararların altında AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunmaktadır. Atılan bu adımlarla yaklaşık 8 milyon Roman seçmeni kendini önemli ve değerli hissetmiştir. Mazlumlara dokunmaya, önünü açmaya, eğitime, konuta, istihdama ihtiyacı olan Roman kardeşlerimize bu ayrımcılığı, ikinci sınıf vatandaşlığı, ötekileştiriciliği önümüzden kaldıran Cumhurbaşkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi birlikteliğimizi bugün buradan ilan ediyor, seve seve açıklıyoruz. Türkiye Yüzyılında Yüzyılın Romanını hep birlikte yazacağız" diye konuştu. Başkan Arif Palabıyık İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya da teşekkür ettiği konuşmasında "Belediye Başkanımızın bizlere desteği büyük. Vatandaşlarımız için bir çok çalışmaları olmuştur. Kendisinden ne istesek bizlere olumsuz cevap vermemiş bir çözüm yolu göstermiştir. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar konuşmasında "Dünya'nın neresine giderseniz gidin, balkanlara gidin herkes Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı bir umut görüyor. Bizlerin bu toplumda saygınlığını getiren, ayrımcılığı gideren, insanı insan olduğu için seven Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da konuşmasında "Sizlerle çocukluğumuz, gençliğimiz, en güzel hatıralarımız bir arada, bu memleketin sokaklarında geçti. Beraber üzüldük, beraber sevindik.Bu günde birbirimizin iyi gününde kötü gününde hep beraberiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisinde hep birlikte yürüyoruz" dedi.

AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut da konuşmasında "Sözlerimin başında bende Belediye Başkanımıza Roman Vatandaşlarımızın istek ve talepleri konusunda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Roman vatandaşlarımız bu ülkenin bir karış toprağı için, vatanı, bayrağı, ezanı için canını seve seve vereceğinden, verdiğinden hiç şüphemiz yok " ifadelerini kullandı.