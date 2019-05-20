Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen sahur programına katılan ve burada bir konuşma gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “23 Haziran’da İstanbul bir karar verecek. Ben de bu kararınızı verirken bize sahip çıkmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

İDEOLOJİK KAVGA VURGUSU

Soylu, İstanbul’daki seçimin yenilenmesiyle ilgili endişeleri olduğuna vurgu yaparak “İstanbul seçimi, verdiği siyasi kavganın uç vereceği bir seçim olarak nitelendirilir ve bu devam ederse, seçimden sonra meşruiyete yönelik bir kavgaya yönelirse, ben bundan ülkem adına endişe ederim. İstanbul seçimi ideolojik olarak bir kavganın devamı olursa ben bundan da endişe ederim, ben bunun ucunu görüyorum. Şu saldırılarda görüyorum. Binali ağabey geçen akşam bir yere gitti, onun orada oturma hakkı yok mu? İstanbul’da bunca yıldır kimsenin hayat tarzına müdahale oldu mu? Yok böyle bir şey. Demek ki burada hesap başka, ben bundan endişe ediyorum ve çekiniyorum. Binali Bey yıllardır bu ülkeye hizmet ediyor, söyleyin diğer aday ne yapmış? İstanbul üzerinden Türkiye’ye yönelik bir siyasal çatışmanın önü açılmak isteniyor. Bir meşruiyet kavgası başlatmak istiyorlar. Bu meşruiyet kavgasının ötesinde bir de ideolojik kavga da başlatmak istiyorlar. Yönetilecek İstanbul’dur, bu rövanşizm aklı Türkiye’ye kaybettirir” değerlendirmesinde bulundu.

FARK 13 BİNE DÜŞTÜ

Soylu, çocukluğundan beri siyasetin içerisinde olduğunu ama 31 Mart seçimleri gibi bir seçimi daha önce görmediğini belirterek, şunları söyledi: Biz Ankara’yı kaybettik, başımızın üzerine. İzmir’i kaybettik, başımızın üzerine. Mersin’i, Antalya’yı, Adana’yı kaybettik itiraz etmedik ki. Ben ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptım, gençlik kollarında çalıştım, genel başkanlık yaptım. Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Kanun diyor ki açık biçimde, ‘sen sandık kurulu başkanı ve üyesi verirken kamu görevlisi vereceksin.’ 62 bin kişinin 3’te biri kamu görevlisi değil. Bu kanunun açıkça tahrifatıdır. Bir sandıkta Binali Bey’in 200 tane oyu var, sıfır yazılmış. Sandıklara itiraz ettik. 80’in üzerinde sandıkta Binali Bey’in oyları 200’den, 170’den sıfıra, bire, beşe düşürülmüş. İtiraz ettik ama sadece yüzde 10’unu açtırabildik fark 29 binden 13 bine düştü. Biz hepsini açtıralım dedik Yüksek Seçim Kurulu hayır dedi.