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Politika

Rusya'da Türkiye hazırlığı! Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söyledi.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 16:38 - Güncelleme:
Rusya'da Türkiye hazırlığı! Kremlin'den açıklama geldi
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Uşakov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, "Evet, ziyaret hazırlanıyor." dedi.

Uşakov, Ukrayna meselesinin Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ana konulardan biri olacağı bilgisini paylaştı.

Batı basınında Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğu yönünde çıkan haberleri değerlendiren Uşakov, "Bu doğru değil. Farklı ülkelerden gelen taleplere, bu konuda hazır olduğumuza dair yanıt veriyoruz. Başından beri buna hazırdık. Bu müzakereleri durduran biz değiliz. Biz buna hazırız ama bizimle konuşacak kimse yok çünkü Ukrayna tarafı, Ruslarla müzakere etmeyi kendisi için yasakladı." ifadelerini kullandı.

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