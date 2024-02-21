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Politika

Rusya'dan Türkiye'ye KAAN teklifi!

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye'nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın ortak üretimiyle ilgili soruya, 'Bu konuda biz de askeri ve teknik işbirliği geliştirmek istiyoruz. İlgili şirketlerimiz ve birimlerimiz, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdiler' ifadelerini kullandı.

Aydınlık21 Şubat 2024 Çarşamba 08:09 - Güncelleme:
Rusya'dan Türkiye'ye KAAN teklifi!
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Rusya'dan Milli Muharip Uçağımız KAAN ile ilgili önemli açıklama geldi.

RUSYA'DAN SÜRPRİZ 'KAAN' AÇIKLAMASI

Aydınlık'ın haberine göre; Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye'nin geliştirdiği beşinci nesil savaş jeti KAAN'ın ortak üretimiyle ilgili soruya sürpriz cevap vererek açık bir teklifte bulundu.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, "Bu konuda biz de askeri ve teknik işbirliği geliştirmek istiyoruz. Geçmişte de tekliflerimiz olmuştur. Bu uçaklarla ilgili ortak çalışmaların yürütülmesi de dahil olmak üzere, resmi kurumlarımız ve şirketlerimiz arasında çeşitli seviyelerde çalışmalar da yapıldı. Bizim ilgili şirketlerimiz ve birimlerimiz, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdiler. Tabi somut işlerin ilgili şirketler arasında görüşülmesi gerekiyor" dedi.

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