13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Sahte MİT kimliğiyle casusluk yapmış

ABD Konsolosluk görevlisi tutuklu Metin Topuz’un sahte MİT kimliği taşıdığı, Ekrem adını kullanıp casusluk yaptığı anlaşıldı. Tanık Mehmet Baş, Topuz’un kendisini MİT görevlisi Ekrem olarak tanıttığını söyledi. 

  • KEMAL GÜMÜŞ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz, 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin arkasında kimlerin bulunduğunu tespit etmeye yönelik soruşturmada tutuklandı. İddianamesinde yer alan tanık beyanlarına göre Topuz, kendini MİT personeli olarak tanıtıp isminin Ekrem olduğunu söylediği anlaşıldı. 

SALDIRI OLACAK DEDİ 

ABD Konsolosluğuna yakın bir yerde işyeri bulunan tanık Mehmet Baş Metin Topuz’un işyerine gelerek kendisini Ekrem olarak tanıtıp MİT adına düzenlenmiş bir kimlik ibraz ettiğini ve ABD konsolosluğuna yönelik bir saldırı olacağını saldırganların konsolosluk binasını görebilecek bir kiralık ev aradıklarını söylediğini belirtti. Topuz’un saldırganları izlemek için Mehmet Baş’ın işyerini kullanacaklarını söylediği Başın da istemeyerek bu durumu kabul ettiği kaydedilen iddianame de bir süre sonra ise söz konusu saldırının 10 Ağustos 2015’te geçekleştiği anlatıldı. 

TANIK BAŞ’IN İFADESİ 

İddianame de bu durum Tanık Mustafa Baş’ın ifadeleriyle şöyle yer aldı: “Şüpheli Metin Topuz’un saldırganların konsolosluk binasını görebilecek konumda ev kiralamak istediklerini ve bu amaçla da (Mehmet Başa ait işyeri) işyerini telefon ile aradıkları ve tekrar arayabileceklerini beyan ettiği, sonrasında bu kapsamda işyeri telefonunu tekrar araması muhtemel saldırganları tespit edebilmek maksadıyla işyerinin sabit telefonunu takip etmek istediklerini beyan ettiği, kendisinin bu teklifi çekinerek de olsa kabul ettiğini, sonrasında ise bu şahısların yaklaşık bir aylık süre boyunca işyerine kalabalık biçimde gelerek işyeri telefonunu arayan yabancı uyruklu şahıslarla işyeri sahibiymiş gibi Metin Topuz’un görüştüğünü, bu kapsamda bilgi topladığını, bu olayın akabinde kısa bir süre sonra da ABD’nin ilimizde mevcut Konsolosluk binasına saldırı gerçekleştrildiğini, bu saldırı ile ilgili olarak olay öncesinde izah ettiği biçimde Metin Topuz ve beraberinde gelen şahısların istihbarat toplama yönünden çalışma yaptıklarını beyan ettiği, bu ifade kapsamında yapılan araştırmada olay tarihi üzerinden uzun bir zaman geçmesi nedeniyle, iddianın detaylandırılması sağlanamamış olsa da şüpheli Metin Topuz’un ülkemizin iç güvenliğini ilgilendiren konsolosluk binalarının güvenliği ile ilgili hususlarda üstlenmemesi gerekli olan bir misyonu kendisinde görerek eylemlere giriştiği, istihbarat toplama amacıyla kendisini ülkemiz istihbarat birimlerinin elemanı olarak göstermek suretiyle bilgi topladığı, bu yönde aktif ve önemli görev yürüttüğü değerlendirilmiş olup, kendisinin görevi ile ilgili iddia ettiği tercümanlık görevini aşacak biçimde casusluk kapsamında eylemlerde bulunduğu anlaşılmıştır” denildi. 

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan´da ''Kayseri Muhacir Kampı'' kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki: Suçlamak ne cürettir

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki: Suçlamak ne cürettir

Altınlarla yurt dışına çıkarken yakalandı

Altınlarla yurt dışına çıkarken yakalandı

Avusturya'dan "Brexit tarihi ertelenesin" önerisi

Avusturya'dan 'Brexit tarihi ertelenesin' önerisi

Terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

'Rusya ve İran için DEAŞ'lıları öldürüyoruz'

'Rusya ve İran için DEAŞ'lıları öldürüyoruz'

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

'ABD'nin Filistin kararı ucuz bir siyasi şantaj'

'ABD'nin Filistin kararı ucuz bir siyasi şantaj'
 

POPÜLER HABERLER

Nika Ayaklanmasının bastırılması – Tarihte bugün 18 Ocak 532

Nika Ayaklanmasının bastırılması – Tarihte bugün 18 Ocak 532

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

'Bence Nanay' İstanbul'da!

'Bence Nanay' İstanbul'da!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA