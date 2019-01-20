Sahte MİT kimliğiyle casusluk yapmış

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz, 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin arkasında kimlerin bulunduğunu tespit etmeye yönelik soruşturmada tutuklandı. İddianamesinde yer alan tanık beyanlarına göre Topuz, kendini MİT personeli olarak tanıtıp isminin Ekrem olduğunu söylediği anlaşıldı.

SALDIRI OLACAK DEDİ

ABD Konsolosluğuna yakın bir yerde işyeri bulunan tanık Mehmet Baş Metin Topuz’un işyerine gelerek kendisini Ekrem olarak tanıtıp MİT adına düzenlenmiş bir kimlik ibraz ettiğini ve ABD konsolosluğuna yönelik bir saldırı olacağını saldırganların konsolosluk binasını görebilecek bir kiralık ev aradıklarını söylediğini belirtti. Topuz’un saldırganları izlemek için Mehmet Baş’ın işyerini kullanacaklarını söylediği Başın da istemeyerek bu durumu kabul ettiği kaydedilen iddianame de bir süre sonra ise söz konusu saldırının 10 Ağustos 2015’te geçekleştiği anlatıldı.

TANIK BAŞ’IN İFADESİ

İddianame de bu durum Tanık Mustafa Baş’ın ifadeleriyle şöyle yer aldı: “Şüpheli Metin Topuz’un saldırganların konsolosluk binasını görebilecek konumda ev kiralamak istediklerini ve bu amaçla da (Mehmet Başa ait işyeri) işyerini telefon ile aradıkları ve tekrar arayabileceklerini beyan ettiği, sonrasında bu kapsamda işyeri telefonunu tekrar araması muhtemel saldırganları tespit edebilmek maksadıyla işyerinin sabit telefonunu takip etmek istediklerini beyan ettiği, kendisinin bu teklifi çekinerek de olsa kabul ettiğini, sonrasında ise bu şahısların yaklaşık bir aylık süre boyunca işyerine kalabalık biçimde gelerek işyeri telefonunu arayan yabancı uyruklu şahıslarla işyeri sahibiymiş gibi Metin Topuz’un görüştüğünü, bu kapsamda bilgi topladığını, bu olayın akabinde kısa bir süre sonra da ABD’nin ilimizde mevcut Konsolosluk binasına saldırı gerçekleştrildiğini, bu saldırı ile ilgili olarak olay öncesinde izah ettiği biçimde Metin Topuz ve beraberinde gelen şahısların istihbarat toplama yönünden çalışma yaptıklarını beyan ettiği, bu ifade kapsamında yapılan araştırmada olay tarihi üzerinden uzun bir zaman geçmesi nedeniyle, iddianın detaylandırılması sağlanamamış olsa da şüpheli Metin Topuz’un ülkemizin iç güvenliğini ilgilendiren konsolosluk binalarının güvenliği ile ilgili hususlarda üstlenmemesi gerekli olan bir misyonu kendisinde görerek eylemlere giriştiği, istihbarat toplama amacıyla kendisini ülkemiz istihbarat birimlerinin elemanı olarak göstermek suretiyle bilgi topladığı, bu yönde aktif ve önemli görev yürüttüğü değerlendirilmiş olup, kendisinin görevi ile ilgili iddia ettiği tercümanlık görevini aşacak biçimde casusluk kapsamında eylemlerde bulunduğu anlaşılmıştır” denildi.