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Politika

Saldırı sonrası Aziz Yeniay'dan ilk açıklama

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin “Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz. Korkmayacağız, kararlı şekilde sahada olacağız. Bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici” dedi.

IHA10 Şubat 2024 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
Saldırı sonrası Aziz Yeniay'dan ilk açıklama
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Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeniay, "Sosyal medyada bilgi kirliliği dolaşıyor. Güvenlik kuvvetlerimiz bütün güçleri ile çalışmaktadır. Bir insan ya da bir terör grubu, kar maskeli, 3-4 kişi birden, uzun namlulu silahlar ile nasıl bir olay gerçekleştirir? İlk baktığımızda tablo bu. Ama iddia etmemiz, şudur, buraya yöneliktir, değildir dememiz basit bir açıklamadan ibaret olur. Bugün tek duamız var kızımızın şifa bulmasıdır. Küçükçekmece halkına, İstanbul halkına, Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz. Korkmayacağız, kararlı şekilde sahada olacağız. Hedef her neyse, kimse hiç önemli değil. Bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmak üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

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