Salıverilecekler mercek altında

Devlet Bahçeli’nin talimatı doğrultusunda MHP’li vekiller tarafından hazırlanan yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. AK Partili hukukçular af teklifinin içeriğini ilk günden itibaren detaylı incelemeye aldı.

Teklif, “alınan ceza”dan değil, “hapiste yatacağı süre”den indirim öngördüğü için, 9 yıl yatması gereken kişi anında serbest kalacak. Teklifin bu şekliyle yasalaşması durumunda ilk etapta 60 bin civarında tutuklu ve hükümlü tahliye edilecek.

İSTİSMAR YASA DIŞI

Süreç içinde de yararlananların sayısı 162 bini bulacak. Yapılan ilk tespitlerde teklifte, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, cinsel istismar sonucu ölüm olayları kapsam dışında tutulacak. Yargılaması devam edenlerle ilgili öngörülen düzenleme de teklifteki dikkat çekici bir başka detayı oluşturuyor. Hukukçuların incelemesine göre yargılama yapılırken “en alt sınırdan yargılandığı” varsayımından hareket edip, en üst sınırdan tüm indirimlerin uygulanmasından sonra geri kalan cezadan 5 yıl indirimin öngörülmesi dikkat çekti.

Af düzenlemesi olduğu takdirde Meclis’te nitelikli çoğunluk gerektiği için, MHP’nin teklifinin Meclis’teki görüşmeleri diğer yasa teklifleri gibi olacak. AK Parti hukukçu kurmayları, bu düzenlemenin Meclis’ten çıkıp yasalaşması durumunda, Anayasa Mahkemesi kanalıyla, geçmişte yaşanan “Rahşan Affı” benzeri bir genellemeye yol açıp açmayacağını da detaylı incelemeye aldı.