15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,743
  • 6,5265
  • 236.141
  • 97.820
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Savcı Sayan: 'Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler'

AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, otogarı bahçesine çadır kurdurdu, mültecilere düzenli olarak çorba ve ekmek ikram edilmesi talimatını verdi. Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'a gönderme yapan Sayan,'Bolu tarafında belediye başkanı arkadaşlar varsa buyursun gelsinler onlara da yetecek çorbamız var.' dedi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan mülteciler için önemli bir uygulamaya imza attı. Ağrı otogarı bahçesine mülteciler çorba dağıtacak çadır kurduran Başkan Sayan, sayıları bine yaklaşan göçmenlere düzenli bir şekilde sıcak çorba ve ekmek ikram edilmesi talimatını verdi. Göçmenlere çorba dağıtan ve aynı sofrada çorba içen Sayan, çadırın sürekli kurulu olacağını belirtti.
 
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan göçmenlerin günlerini rahat bir şekilde geçirmelerini istediğini belirterek "Bugün burada mülteci konumunda olan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş’ten gelen kardeşlerimiz var. Ağrı otogarında kalıyorlardı. Dün itibari ile çadır kurduk, bundan sonra bu çadırda kalacaklar. Çorba, ekmek ve su ikram ederek kardeşlerimizin rahat bir şekilde günlerini geçirmelerini sağlayacağız. Bunlar bizim kardeşlerimiz, misafirlerimiz, Allah kimseyi vatanından, toprağından etmesin. Ama bugün bunlar mecburi bir şekilde buraya gelmiş olabilirler. Bizim görevimiz onları dışlamak, onları ekmeksiz bırakmak değil. Bizim görevimiz Ağrı halkıyla birlikte onları doyurmak, onları misafir etmek. Ben Ağrı halkına da teşekkür ediyorum, buradaki mülteci kardeşlerimizi kucaklamışlar, herkes elinden gelen desteği yapıyor. Biz de belediye olarak çadırımızı kurduk. Çorbamız sıcak bir şekilde kaynıyor. Buradaki kardeşlerimize ikram ediliyor. Ben de bugün onlarla birlikte çorba içip aynı ekmeği böldük. Bölmeye çalıştığımız ekmek Ağrı halkının ekmeğidir. Allah’ın verdiği bir ekmektir. Belki bazıları rahatsız olabilir niye ekmeğinizi bölüyorsunuz niye bölüşüyorsunuz. Ama biz Ağrılılar ailemizden, inancımızdan, vicdanımızdan almış olduğumuz edep gereği ekmeğimizi kardeşlerimizle bölüşmeye devam edeceğiz" dedi.
 
 
SAYAN, BOLU'YA MESAJ GÖNDERDİ
 
Savcı Sayan "Ekmeğe ihtiyacı olan belediye başkanı arkadaşlar varsa ya da canı çorba çeken Bolu tarafında belediye başkanı arkadaşlar varsa buyursun gelsinler onlara da yetecek çorbamız var. Biz onlara da gereken çorbayı ikram ederiz. Ağrı halkı Bolu Belediye Başkanına güzel bir çorba ikram eder, o da buradan aldığı tat ile Bolu’daki mülteci kardeşlerimizi mağdur etmez. Biz ensarız bunlar muhacirdir, terbiyemiz budur, görgümüz, inancımız budur. Müslümanlığın gereği budur bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
 

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

PKK’ya ortak operasyon

PKK’ya ortak operasyon

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Türkiye'den F-35 çağrısı

Türkiye'den F-35 çağrısı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi
 

POPÜLER HABERLER

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

'Göbeklitepe' otelleri doldurdu

'Göbeklitepe' otelleri doldurdu

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA