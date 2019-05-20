28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0364
  • 6,745
  • 247.983
  • 86.788
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız görevi bırakırım

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, taşıma oy iddialarına çok sert tepki gösterdi. Bu iddiaları ispatlamaya davet eden Sayan, 'Polis, asker, taşıma seçmen oy kullanmışsa elinizde delil varsa ispatlamazsanız namertsiniz. Ben de belediye başkanlığını bırakmaya hazırım' dedi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, taşıma oy iddialarına tepki gösterdi. Sayan, "Polis, asker, taşıma seçmen oy kullanmışsa elinizde delil varsa ispatlamazsanız namertsiniz. Ben de belediye başkanlığını bırakmaya hazırım. Yiğitseniz, delikanlıysanız, şerefiniz varsa ispatlayın. Ben belediye başkanlığını anında bırakırım" dedi.
 
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Habertürk TV'de, 31 Mart yerel seçimlerinde taşıma oy kullanıldığı iddialarına sert tepki gösterdi. Sayan, "CHP yalanlarla, iftiralarla taşıma oy diyor. Onların demesine göre biz 9 bin oyu otobüslerle Ağrı'ya taşımışız ve seçimi öyle kazanmışız. Ağrı'da 2014'te HDP seçimi kazanmıştır. O dönem 197 sandık bulunmaktaydı, bu dönem sandık sayısı da 3-4 tane eksilmiş. Polis, asker, taşıma seçmen oy kullanmışsa elinizde delil varsa ispatlamazsanız namertsiniz. Ben de belediye başkanlığını bırakmaya hazırım. Yiğitseniz, delikanlıysanız, şerefiniz varsa ispatlayın. Ben belediye başkanlığını anında bırakırım" dedi.
 
Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın kendisini arayıp, iddiaları öğrenebileceğini söyleyen Savcı Sayan, "Barış Yarkadaş bu iddialarda bulundu. Arayıp beni öğrenebilirdi. Ama amacı iftira ve tezvirat olduğu için bunların hayatı yalan. Barış Yarkadaş terbiye sınırlarını aşmıştır. Kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı. 

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

Diriliş Ertuğrul'un senaristi finali bu sözlerle duyurdu

Diriliş Ertuğrul'un senaristi finali bu sözlerle duyurdu

İşte FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli!

İşte FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli!

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL

Jean-Marie Garelli: Türkiye büyük iş başardı

Jean-Marie Garelli: Türkiye büyük iş başardı

Yer Beşiktaş... Polis 'UBER'i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis 'UBER'i böyle götürdü
 

POPÜLER HABERLER

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Gaziantep'te büyüleyen dolunay güzelliği

Gaziantep'te büyüleyen dolunay güzelliği

İnternetten gezilebilen dünyaca ünlü 10 müze

İnternetten gezilebilen dünyaca ünlü 10 müze

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA