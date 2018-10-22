Savcılık 25 kişiyi ifadeye çağırdı
Gazeteci Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili Başsavcılık 25 kişiyi daha ifadeye çağırdı. Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul eden Suud yönetimi ise aralarında istihbaratçıların da olduğu üst düzey 5 kişiyi görevden aldığını açıkladı.
2 Ekim’de ülkesinin İstanbul’daki Başkonsolosluğuna girdikten öldürüldüğü anlaşılan Suudi vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. Suudi Arabistan yönetimi, Kaşıkçı’nın “konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü” itiraf etmiş, ancak ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayın faillerini tespit etmek ve cenazeye ulaşmak için tanıkların bilgisine başvuruyor. Savcılık geçen hafta 19 Ekim’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 20 kişinin ifadesini almıştı. Adli makamlar 25 kişiyi daha tanık olarak dinlenmesi için ifadeye çağırdı.
Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalan Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud, üst düzey 5 kişiyi de görevden aldı. Görevden alınan isimlerin Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a en yakın kişilerden oluşması gözlerden kaçmadı. Kendisine yakın isimler görevden alınırken, Veliaht Prens Bin Selman’a dokunulmamasının ise “onun masum olduğu” algısını oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor.
EN YAKININDAKİ İSİM
Görevden alınanlar arasında Veliaht Prens’in en yakınındaki danışmanlarından Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani, Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed Asiri, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Pilot Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat Başkanlığını Koruma İdaresi Müdürü Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif eş-Şayi olduğu kaydedildi.
Öldürüldüğünün netleşmesinin ardından Cemal Kaşıkçı’nın henüz cenazesine ulaşılamadı. Suriyeli gazeteci Musa Ömer, Kaşıkçı’nın Medine’ye defnedilme vasiyetinin olduğunu hatırlattı.
Trump yaptırımı unuttu övgüyle bahsetti
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi nedeniyle daha önce Suudi yönetimine yaptırım uygulamaktan söz eden ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında yaptırım konusunda bir karar almanın erken olduğunu söyledi. Prens Muhammed bin Selman’ı yönetiminden kimsenin suçlamadığını ve “ülkesini sadakatle seven, çok iyi kontrole sahip güçlü bir kişi” olarak tanımlayan Trump, Selman’ın yerine başka bir liderin gelmesini tercih etmeyeceğini belirtti. Suudi Arabistan’ın ABD’den silah satın almasını öven, petrol fiyatlarına ve İran’ı “köşeye sıkıştırmaya” atıfta bulunan Trump “Orada İsrail’i korumaya yardım edecek başka kimsemiz yok” ifadesini kullandı.
Cemal Kaşıkçı’yı arkadaşları anlattı
Associated Press haber ajansında Sarah El Deeb imzasıyla yer alan “Kaşıkçı, Türkiye’yi yeni Ortadoğu’nun temeli olarak görüyordu” başlıklı makalede, Kaşıkçı’nın Türkiye ile ilişkileri ve Ortadoğu’ya dair görüşlerine yer verildi. Kaşıkçı’nın yakın arkadaşlarıyla yapılan röportajların bir araya getirildiği ve özellikle Arap Baharı’nın ardından bu ülkelerinden Türkiye’ye, İstanbul’a yetenekli insanın geldiğine işaret edilen makalede “Cemal Kaşıkçı, kendi atalarının anavatanı olan Türkiye’de bir yer edinmek isteyen gururlu bir Arap’tı” ifadesi kullanıldı. Makalede “Kaşıkçı için bölgede Türkiye’nin gücü ve Arap toplumunun gelişimi, İstanbul’un çok kültürlü ve zengin Ortadoğu’nun merkezi olduğu Osmanlı İmparatorluğu’nun özelliklerini yansıtıyordu. Başkan Erdoğan ve onun partisi, Araplara kapılarını açtı” denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.