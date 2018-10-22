Savcılık 25 kişiyi ifadeye çağırdı

2 Ekim’de ülkesinin İstanbul’daki Başkonsolosluğuna girdikten öldürüldüğü anlaşılan Suudi vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. Suudi Arabistan yönetimi, Kaşıkçı’nın “konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü” itiraf etmiş, ancak ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayın faillerini tespit etmek ve cenazeye ulaşmak için tanıkların bilgisine başvuruyor. Savcılık geçen hafta 19 Ekim’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 20 kişinin ifadesini almıştı. Adli makamlar 25 kişiyi daha tanık olarak dinlenmesi için ifadeye çağırdı.

Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalan Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud, üst düzey 5 kişiyi de görevden aldı. Görevden alınan isimlerin Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a en yakın kişilerden oluşması gözlerden kaçmadı. Kendisine yakın isimler görevden alınırken, Veliaht Prens Bin Selman’a dokunulmamasının ise “onun masum olduğu” algısını oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor.

EN YAKININDAKİ İSİM

Görevden alınanlar arasında Veliaht Prens’in en yakınındaki danışmanlarından Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani, Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed Asiri, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Pilot Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat Başkanlığını Koruma İdaresi Müdürü Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif eş-Şayi olduğu kaydedildi.

Öldürüldüğünün netleşmesinin ardından Cemal Kaşıkçı’nın henüz cenazesine ulaşılamadı. Suriyeli gazeteci Musa Ömer, Kaşıkçı’nın Medine’ye defnedilme vasiyetinin olduğunu hatırlattı.