Savunma sanayisinin gurur günü

Türk savunma sanayisinin Pakistan ile imzaladığı savunma projelerinden olan Denizde İkmal Gemisi (PNFT) Karaçi’de Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildi. Pakistan Deniz Kuvvetleri Tersanesi’nde düzenlenen törene, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Murat İkinci, STM Karaçi Müdürü Halil Baş ile iki ülkenin askeri yetkilileri katıldı.

KORVET VE ATAK

Alvi,törende geminin Pakistan’da bugüne kadar yapılan en büyük askeri gemi olduğunu söyledi. Kardeş ülke Pakistan ve Türkiye arasında giderek daha da güçlenen işbirliğine dikkati çeken Alvi,iki ülke arasındaki işbirliğinin MİLGEM Projesi ile daha da sağlam temele oturacağını kaydetti. Savunma Sanayii Başkanı Demir, geminin Karaçi’de inşa edildiğini ama Türkiye’nin mühendislik desteği, gücü ve tasarımıyla bu noktaya gelindiği bilgisini verdi. Demir, şöyle konuştu: “Etkin bir maliyet modeli ortaya çıktı. Birçok anlamda da kapı açtı. Geminin arkasından denizaltı modernizasyonu STM tarafından yapıldı, daha sonra korvet ihracatımızın anlaşması imzalandı. Helikopter, bazı silah ve mühimmatlarla ilgili de ilişkilerin kapısını açtı.” Demir, Pakistan’a MİLGEM korveti ve Atak helikopteri ihracatıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Gemilerin ikisi burada, ikisi Türkiye’de yapılacak. Atak Projesi imzalandı, ihraç izinleri süreci devam etmekte. Bunun yanında çeşitli elektronik harp sistemleri, mühimmatlar, hafif ve ağır silahlar konusunda da ufak çapta satış ve işbirliği görüşmeleri devam ediyor.”