Seçim güvenliği için sıkı tedbir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi için “Seçim Tedbirleri” konulu bir genelge yayınlayarak tüm valilikler ile kolluk güçlerine gönderdi. Genelge uyarınca alınması gereken tedbirler özetle şöyle:

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZLERİ KURULUYOR: İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık merkezinde, ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbiri gözden geçirmek ve il valileriyle sürekli iletişim halinde bulunmak üzere, “Seçim Koordinasyon Komisyonu” oluşturuldu. İllerde ise İl Seçim Koordinasyon Merkezleri kuruldu.

GAMER TAKİPTE: Bakanlık merkezinde ve tüm illerde 7/24 esasına göre faaliyet gösteren Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), seçimlere ilişkin meydana gelen tüm olayların takibini yapacak. Merkeze ulaşan bilgileri İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerine anlık olarak aktaracak.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TOPLANTILARI YAPILACAK: Bakan Soylu başkanlığında seçim güvenliğine ilişkin bölge toplantıları yapılacak. Ayrıca valiler, illerinde güvenlik birim amirleri ve lüzum görülecek diğer yetkililerin katılımıyla seçim güvenliği toplantıları yapacak ve seçim sürecinde alınacak tedbirleri kapsayacak şekilde İl Seçim Güvenlik Planları hazırlayacak.

YETERLİ SAYIDA PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK: Seçim güvenliğine yönelik planların uygulanması için yeterli sayıda emniyet, jandarma, sahil güvenlik personelinin, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularının görevlendirilmeleri yapılacak.

TERÖRE GÖZ AÇTIRILMAYACAK: Terör örgütü ve uzantılarının seçmen iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlerine müsaade edilmeyecek. Siyasi parti temsilcilerinin ve adayların herhangi bir baskıya ve kısıtlamaya maruz kalmadan, ilgili mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeri çalışmaları yapmalarını sağlayacak tedbirler alınacak.

SEÇİM SONUÇLARININ MANİPÜLESİNE İZİN VERİLMEYECEK: Seçim sonuçlarını manipüle etme girişimlerine müsaade edilmeyecek. Seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında huzur ortamını bozmayı amaçlayan kişi ve grupların faaliyetlerinin önlenmesi, seçim sonuçları üzerinden yaşanacak tartışmaların asayiş ve güvenlik sorununa dönüşmemesi için gerekli olan tüm tedbirler alınacak.

TERMİNALLERDE TEDBİRLER ARTIRILACAK: Başta vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerde gerekli önleyici güvenlik tedbirleri alınacak.

ETNİK KİMLİK PROVOKASYONUNA GEÇİT YOK: Provokatif davranışlarla Suriyeliler ve farklı etnik ve kültürel kimlikler üzerinden asayiş olaylarının (hırsızlık, taciz gibi) toplumsal olaylara dönüşmemesi için gerekli tedbirler planlanacak ve bu tür olaylara fırsat verilmeyecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TEDBİR