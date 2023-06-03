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Politika

Süreç başladı! Seçim hezimeti sonrası CHP'den 'Kurultay' kararı

Seçim hezimeti sonrası 5 saat süren CHP Parti Meclisi Toplantısı'nda kurultay sürecinin başlatılması kararı alındı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde seçim başarısızlıkları ve istifa konuları değerlendirildi.

3 Haziran 2023 Cumartesi 16:56 - Güncelleme:
Süreç başladı! Seçim hezimeti sonrası CHP'den 'Kurultay' kararı
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Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bugün saat 10.00'da toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Seçim yenilgisi, MYK'daki istifalar ve kurultay süreci ele alındı. 5 saat süren toplantıdan, Kurultay sürecini başlatma kararı çıktı.

CHP'DE KURULTAY SÜRECİ BAŞLADI

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca genel seçimler dolayısıyla daha önce bir yıl ertelenen kurultay takvimi de ele alındı.

PM'nin, kurultay takvimine ilişkin yeni Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) tam yetki verdiği öğrenildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yi açıklamasının ardından toplanacak kurul, kurultay takvimini belirleyecek.

TÜM MYK İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'de seçim hezimeti sonrası yapılanma sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, tüm yönetimini yeniliyor. Bu doğrultuda perşembe günü gerçekleştirilen CHP MYK'da tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu, MYK'yı yeniden kuracak.

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