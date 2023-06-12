Seçim hezimeti yaşayan CHP'de İBB depremi! İşte İstanbul'da ilk anket

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerel seçimlere odaklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP'de kazan kaynarken, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için ilk anketlerde gelmeye başladı.

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü köşe yazısında bu anketteki sonuçları ele aldı.

İLK ANKETLER SUYA DÜŞTÜ...

"Bir süre anket lafı duymak istemediğinizi biliyorum. Ama bence siz de benim gibi şöyle bir göz ucuyla da olsa bakarsınız" diyen Altınok: Argetus Araştırma'nın bu "Pazar seçim olsa İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı için hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna seçmenler şu cevapları vermiş:

AK Parti % 48,5



CHP % 42,9



HDP/YSP % 3,7



MHP % 2

İYİ Parti %1,3

Saadet %0,3