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Seçim pazarlığı başladı, İP’ten Yavaş'a teklif

Ankara Büyükşehir adayı için AK Parti aceleci davranmazken muhalefette temas trafiği hızlandı. İP Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Mansur Yavaş’a adaylık teklifinde bulundu.

  • ŞERİFE GÜZEL
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AK Parti, Ankara Büyükşehir adayını diğer illere göre en son belirleyecek. Muhalefet cephesinde ise Ankara pazarlığı kızışıyor. CHP ile İP arasında Ankara için temas trafiği hızlandı. İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Mansur Yavaş’la görüşerek “adaylık” teklifinde bulundu. Yavaş’ın verdiği cevap ise CHP ile İP’in “mutabakat” sağlaması yönünde oldu. Ankara’da tüm partilerin gözleri, bir diğerinin hangi isimle sahaya ineceğine çevrilmiş durumda. AK Parti’de Ankara’nın büyük ilçeleriyle ilgili Genel Merkez’in izleyeceği tavır merakla bekleniyor. Sadece partililer ve AK Parti’den aday olmak isteyenler değil, diğer partilerin gözleri de, AK Parti’nin Ankara’nın ilçelerinde kimleri aday göstereceğinde. AK Parti’nin hedefi, CHP’nin elinde bulunan belediyelerden mümkün olduğu kadarını AK Parti’ye kazandırabilmek. Bu kapsamda Yenimahalle belediyesinin CHP’den, Etimesgut’un da MHP’den alınmasına yönelik stratejilere ağırlık verildi. 

MUTABAKAT İSTİYOR  

Mansur Yavaş’ı kendi partilerinden aday yapmak isteyen İP ise dün harekete geçerek “gayrı resmi” ilk teklifini yaptı. İP’in, Mansur Yavaş’ın kendi partilerinin adayı olarak ortaya çıkması, CHP’nin de “desteğini alması” yönünde kulis yürüttüğü belirtiliyor. Yavaş’ın, sadece tek bir partinin adayı olmaktan yana olmadığı ifade ediliyor. Yavaş’ın İP ile CHP arasında bir yerde durduğu kulislerde konuşuluyor. İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Mansur Yavaş’a adaylık teklifinde bulundu. Yavaş “Ben daha önceden söylemiştim. ‘Seçildiğim an rozetimi çıkartacağım’ diye. Ortak mutabakat gerekir” dedi. Bunun üzerine Ağıralioğlu da “Seçildiğiniz zaman çıkartıp atacağınız rozet İP rozeti olsun” cevabını verdi. 

 

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