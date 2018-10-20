Şehit Bedirhan bebeğe, hüzünlü doğum günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz günü Nurcan Karakaya astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete gittiği, PKK’lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu anne Karakaya (25) ile 10 aylıkken bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya şehit oldu.