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Şehit Bedirhan bebeğe, hüzünlü doğum günü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz günü Nurcan Karakaya astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete gittiği, PKK’lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu anne Karakaya (25) ile 10 aylıkken bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya şehit oldu.

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Dün bebeğinin ilk doğum gününde mezarı başında hüzün vardı. Baba Serkan Karakaya, balonlarla süslenen mezara oyuncak bırakıp oğluna mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu. Baba Karakaya, oğlunun mezarına kendi yazdığı şiiri bıraktı.

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