'Seni seviyorum ama ticaretimiz az'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında geçtiğimiz gün gerçekleştirilen telefon görüşmesinin detayları netleşmeye başladı. İki liderin görüşmesinde sıcak diyaloglar yaşandığı öğrenildi. Görüşmede Trump’ın, “Sevmediğim adamlarla bile bir çok ticaret yapıyorum. Seni seviyorum ama ticaretimiz çok az. Bunu geliştirelim” dediği belirtildi.

Başkan Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MKY) toplantısında, Trump ile yaptığı telefon görüşmesine dair önemli detaylar anlattı. Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinde Suriye’den çekilme kararını açıkladıktan sonra ABD’de Trump’ı kararından vazgeçirmeye dönük girişimlere cevap niteliğinde önemli değerlendirmelerde bulunulduğunu anlattı.

Erdoğan; ABD’den gelen temsilcilerin çekilme kararını iptal ettirmeye dönük yaptığı değerlendirmeler karşısında Başkan Trump ile telefon görüşmesinin “gayet samimi ve sıcak bir diyalog içinde” gerçekleştiğini ifade etti. Trump’ın, “Sevmediğim adamlarla bile bir çok ticaret yapıyorum. Seni seviyorum ama ticaretimiz çok az. Bunu geliştirelim” dediğini aktardı.

‘GÖNÜL’ ANA MOTTO

Başkan Erdoğan ayrıca, yaşanan sorunları giderme bakımından temsilci olarak gelen ABD’li senatör Lindsey Graham’ın görüşmeleriyle ilgili de bilgi paylaştı. Erdoğan, Graham’ın “Ben ikna oldum. Bunları anlatacağım” dediğini de anlattı.

MYK’da, 31 Mart yerel seçimlerinde izlenecek stratejiye ilişkin partinin çalışacağı iki şirket sunum yaptı. Kampanyanın ana sloganlar ve şarkılar belirlendi. 31 Ocak’ta yapılacak manifesto açıklamasına öncelik verilecek. Miting programı ve kampanya detayları daha sonraya bırakıldı. MYK’da, “Manifesto” açıklamasının detayları da konuşuldu. Manifestoda imar, medeniyet, çevre vurgusunun ağırlıkta olacağı ve “Gönül” vurgusunun da manifestonun ana mottosu olacağı öğrenildi.

FAZIL SAY’IN BABASINA DA ZİYARET

Başkan Erdoğan’ın MYK toplantısında, hafta sonunda Fazıl Say konserine gitmesine yönelik değerlendirmelerde de bulunduğu öğrenildi. Konsere gitmesinden dolayı oluşan pozitif havaya işaret ederken, konser sonrası Fazıl Say’ın babası Ahmet Say’ın kendisine mesaj atıp teşekkür ettiğini ifade ettiği öğrenildi. Erdoğan’ın, Fazıl Say’ın babası Ahmet Say’ı ziyaret ederek görüşmeyi planladığını ifade ettiği bildirildi.