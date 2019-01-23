14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3417
  • 6,0688
  • 220.558
  • 99.677
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'Seni seviyorum ama ticaretimiz az'

Başkan Erdoğan, AK Parti MYK’da ABD’li mevkidaşı Trump’ın Suriye’den çekilme konusunda kararlı olduğunu bilgisini verdiğini söyledi. Trump’ın “Seni seviyorum ama ticaretimiz çok az. Bunu geliştirelim” dediği öğrenildi.

  • ŞERİFE GÜZEL
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında geçtiğimiz gün gerçekleştirilen telefon görüşmesinin detayları netleşmeye başladı. İki liderin görüşmesinde sıcak diyaloglar yaşandığı öğrenildi. Görüşmede Trump’ın, “Sevmediğim adamlarla bile bir çok ticaret yapıyorum. Seni seviyorum ama ticaretimiz çok az. Bunu geliştirelim” dediği belirtildi. 

Başkan Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MKY) toplantısında, Trump ile yaptığı telefon görüşmesine dair önemli detaylar anlattı. Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinde Suriye’den çekilme kararını açıkladıktan sonra ABD’de Trump’ı kararından vazgeçirmeye dönük girişimlere cevap niteliğinde önemli değerlendirmelerde bulunulduğunu anlattı. 

Erdoğan; ABD’den gelen temsilcilerin çekilme kararını iptal ettirmeye dönük yaptığı değerlendirmeler karşısında Başkan Trump ile telefon görüşmesinin “gayet samimi ve sıcak bir diyalog içinde” gerçekleştiğini ifade etti. Trump’ın, “Sevmediğim adamlarla bile bir çok ticaret yapıyorum. Seni seviyorum ama ticaretimiz çok az. Bunu geliştirelim” dediğini aktardı.

‘GÖNÜL’ ANA MOTTO

Başkan Erdoğan ayrıca, yaşanan sorunları giderme bakımından temsilci olarak gelen ABD’li senatör Lindsey Graham’ın görüşmeleriyle ilgili de bilgi paylaştı. Erdoğan, Graham’ın “Ben ikna oldum. Bunları anlatacağım” dediğini de anlattı.

MYK’da, 31 Mart yerel seçimlerinde izlenecek stratejiye ilişkin partinin çalışacağı iki şirket sunum yaptı. Kampanyanın ana sloganlar ve şarkılar belirlendi. 31 Ocak’ta yapılacak manifesto açıklamasına öncelik verilecek. Miting programı ve kampanya detayları daha sonraya bırakıldı. MYK’da, “Manifesto” açıklamasının detayları da konuşuldu. Manifestoda imar, medeniyet, çevre vurgusunun ağırlıkta olacağı ve “Gönül” vurgusunun da manifestonun ana mottosu olacağı öğrenildi.

FAZIL SAY’IN BABASINA DA ZİYARET

Başkan Erdoğan’ın MYK toplantısında, hafta sonunda Fazıl Say konserine gitmesine yönelik değerlendirmelerde de bulunduğu öğrenildi. Konsere gitmesinden dolayı oluşan pozitif havaya işaret ederken, konser sonrası Fazıl Say’ın babası Ahmet Say’ın kendisine mesaj atıp teşekkür ettiğini ifade ettiği öğrenildi. Erdoğan’ın, Fazıl Say’ın babası Ahmet Say’ı ziyaret ederek görüşmeyi planladığını ifade ettiği bildirildi. 

Binali Yıldırım Marmaray´da vatandaşlarla sohbet etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Müslümanlara bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Müslümanlara bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

'Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim'

'Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim'

'Usulsüz dinleme' davasında eski polise rekor hapis cezası

'Usulsüz dinleme' davasında eski polise rekor hapis cezası

Pompeo: DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattık

Pompeo: DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattık

'İnfaz öncesi kendi mezarını kazdırdılar'

'İnfaz öncesi kendi mezarını kazdırdılar'
 

POPÜLER HABERLER

Araç tutmasını önleyen gözlüğü test ettik

Araç tutmasını önleyen gözlüğü test ettik

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA