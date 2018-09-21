Sırbistan’ın 15 Temmuz’daki duruşu asla unutulmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki resmi temasları kapsamında Sırp mevkidaşı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi. Sırbistan Sarayı’ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Soylu, “Bugün Balkanlar coğrafyasının en kadim şehri Belgrad’dayız. Mayıs ayından bu yana Stefanovic ile üç kez yüz yüze geldik ve birkaç kez telefonla konuştuk. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, biraz önce güvenlik alanında çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

BALKANLARIN KİLİDİ

Terörle mücadele, düzensiz göç ve uyuşturucu konularında istişare ettiklerini ve ortak hareket etme kararı aldıklarını söyleyen Soylu, “Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini çok daha iyi seviyelere taşıyacağını inandığımız niyet beyanını imzaladık. Sırbistan, barış ve istikrar konusunda Balkanlar’ın en kilit ülkesidir. Biz stratejik ortağımızla birlikte ilişkilerimizi yükseltmeye ve daha bir seviyeye getirmek için çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiğini belirterek, “Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki ikili dostluğun, iş birliğinin iki ülke ilişkilerini farklı bir bahara taşıdığını beyan etmek isterim” ifadesini kullandı. Türkiye’den Sırbistan’a gelen turistlerin büyük bir memnuniyetle ayrıldığını dile getiren Soylu, Türkiye’den gelenlerin Sırbistan’ın doğa ve tarihi güzellikleri ve misafirperverliklerini birbirlerine anlattıklarını aktardı.

ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Soylu, Sırbistan’ın 15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe girişiminde ‘tereddütsüz bir duruş’ sergilediğini kaydederek şöyle devam etti: “Milletimiz bu duruşu asla unutmayacak. Sırbistan’ın sonrasında yaptığı katkılar da asla unutulmayacak. Bizde bir söz var. ‘Dost kara günde belli olur.’ Bu milletimizin gönlünün derinliklerinde yerini etmiştir.”