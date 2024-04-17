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Politika

Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye'nin rolü Gazze'de çok önemli

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, işgalci İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin 'İnsani drama son vermek için Türkiye'nin rolü ve etkinliği özellikle bölgede çok çok önemli' dedi.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye'nin rolü Gazze'de çok önemli
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Bakan Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Katar'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Uluslararası hukuk çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan bu konunun çözüme kavuşmayacağını dile getiren Al Sani, insani yardım konusunda da koordinasyonun çok önemli olduğunu belirtti.

Al Sani, esirlerin bırakılması için Katar'ın ilgili kardeş ve dost ülkelerle koordine içerisinde çalıştığına ve görüşmelere devam ettiğine dikkati çekerek "Bu koordinasyonun sürekli olması konusunda hemfikiriz ve herkes için de tabii ki olumlu yansımaları olacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan: Kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımalarını istemiyoruz
  • Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani
  • Dışişleri bakanı hakan Fidan
  • Bakan Fidan

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