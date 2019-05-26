'Siyasi polemikler sanatçıyı yıpratır'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı düzenlenen iftar programında sanatçı ve sporcularla bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu:

ORTAK DEĞERİMİZ: Sanat ve spor milletlerin ortak değeridir. Dolayısıyla kültür, sanat ve sporcularda ortaya koydukları eserler ve başarılarla tüm millete mal olmuş kişilerdir, bunun için sanatçı ve sporcularımızı el üstünde tutmanın, itibarlarını yükseltmenin, imkanlarını genişletmenin gayreti içinde olduk. Kültürel etkinliklere ayrılan devlet desteğini 2002’ye göre 50 kat artırdık, sadece sinema sektörüne verilen destek miktarını 40 kattan fazla yükselttik. Geçmişte sadece 9 filmi gösterime sunan sektör bugün 180 filme ulaştı. Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması kanunuyla, bilet satışı ve hasılat paylaşımı başta olmak üzere bu alandaki sıkıntıları büyük ölçüde çözdüğümüze inanıyorum.

ROL MODELSİNİZ: Sanatçılar rol modeldir. Bir ülkenin ve milletin sembolü o hedefe ulaşmak sizlere ilave sorumluluklar yüklüyor. Her şeyden önce çocuklar, gençler, hatta büyükleri için rol model haline dönüştüğünüzü unutmamalısınız. Yaptığınız iş yanında özel hayatınızla oturmanızla kalkmanızla tercihlerinizle büyük kitleleri etkileyebiliyorsunuz. Öyle ki devletin kimi durumlarda, eğitim, kültür, aile bakanlıklarıyla yapamadıkları işleri sizler tavrınızla bir hamlenizle gerçekleştirebiliyorsunuz. Az önce Orhan babayla konuşuyorduk, sigara içmedim diyor, bende içmedim. Sigarayı bırak arabayı al, mesela sigara alkol uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddeler karşı toplumda bilinç uyandırmak için sizin göstereceğiniz bir duruş, kamunun yıllar süren kampanyalarından daha etkili olur.

BİZİ ÇOK ÜZDÜ: Önünü ardını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalar taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşuyor. Buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Türkiye’nin iftihar verici eserlerinin açılışında hazır bulunmak, Milli bayramlarda yer almak, kritik dönemlerde destek amacıyla kamuoyu önüne çıkmak başkadır, günlük siyasi polemiklerde taraf olmak çok başkadır. Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı elbette ki var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife edinen pek çok sanatçı ve kültür insanı sporcu arkadaşlarımız var. Başka partilerde de aynı kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmakla, yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir. Ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar. Sporcu ve sanatçılarımızın sorumluluklarının bilinci olduklarını biliyorum.

Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftara sanatçılar Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Safiye Soyman ve A Milla Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in arasında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

SANATÇI DOSTU OLARAK ANILMAK MUTLULUK