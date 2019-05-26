'Siyasi polemikler sanatçıyı yıpratır'
Başkan Erdoğan, siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcuların durumunun kendilerini çok üzdüğünü vurguladı, “Sanatçı ve sporcuların siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı düzenlenen iftar programında sanatçı ve sporcularla bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu:
ORTAK DEĞERİMİZ: Sanat ve spor milletlerin ortak değeridir. Dolayısıyla kültür, sanat ve sporcularda ortaya koydukları eserler ve başarılarla tüm millete mal olmuş kişilerdir, bunun için sanatçı ve sporcularımızı el üstünde tutmanın, itibarlarını yükseltmenin, imkanlarını genişletmenin gayreti içinde olduk. Kültürel etkinliklere ayrılan devlet desteğini 2002’ye göre 50 kat artırdık, sadece sinema sektörüne verilen destek miktarını 40 kattan fazla yükselttik. Geçmişte sadece 9 filmi gösterime sunan sektör bugün 180 filme ulaştı. Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması kanunuyla, bilet satışı ve hasılat paylaşımı başta olmak üzere bu alandaki sıkıntıları büyük ölçüde çözdüğümüze inanıyorum.
ROL MODELSİNİZ: Sanatçılar rol modeldir. Bir ülkenin ve milletin sembolü o hedefe ulaşmak sizlere ilave sorumluluklar yüklüyor. Her şeyden önce çocuklar, gençler, hatta büyükleri için rol model haline dönüştüğünüzü unutmamalısınız. Yaptığınız iş yanında özel hayatınızla oturmanızla kalkmanızla tercihlerinizle büyük kitleleri etkileyebiliyorsunuz. Öyle ki devletin kimi durumlarda, eğitim, kültür, aile bakanlıklarıyla yapamadıkları işleri sizler tavrınızla bir hamlenizle gerçekleştirebiliyorsunuz. Az önce Orhan babayla konuşuyorduk, sigara içmedim diyor, bende içmedim. Sigarayı bırak arabayı al, mesela sigara alkol uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddeler karşı toplumda bilinç uyandırmak için sizin göstereceğiniz bir duruş, kamunun yıllar süren kampanyalarından daha etkili olur.
BİZİ ÇOK ÜZDÜ: Önünü ardını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalar taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşuyor. Buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Türkiye’nin iftihar verici eserlerinin açılışında hazır bulunmak, Milli bayramlarda yer almak, kritik dönemlerde destek amacıyla kamuoyu önüne çıkmak başkadır, günlük siyasi polemiklerde taraf olmak çok başkadır. Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı elbette ki var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife edinen pek çok sanatçı ve kültür insanı sporcu arkadaşlarımız var. Başka partilerde de aynı kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmakla, yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir. Ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar. Sporcu ve sanatçılarımızın sorumluluklarının bilinci olduklarını biliyorum.
Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftara sanatçılar Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Safiye Soyman ve A Milla Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in arasında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
SANATÇI DOSTU OLARAK ANILMAK MUTLULUK
Başkan Erdoğan, kültür sanatı, sporu desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Sanatçı ve sporcu dostu olarak anılmak bizim için en büyük mutluluktur. Biz medeniyet iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz. Bunu da inanıyorum, sizler başaracağız. Sanat ve spor boyutu güçlü olmayan medeniyet eksik kalır, ecdadımızın geride bıraktığı mirasla iftihar ediyoruz. Onların iftiharla yad edecekleri eserler ve başarılar bırakmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.
ABD’DEN SONRA İKİNCİYİZ
Amerika‘nın ardından ikinci sırada yer aldığımız dizi film ihracatında 350 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Özel tiyatro sayısını 4 katına çıkarttık. Ülkemizin en modern opera standartlarındaki binası Cumhurbaşkanlığı Kongre Ve Kültür Merkezi’dir. Taksim’de de İstanbul’un şanına yakışır bir opera ve kültür merkezini inşa ediyoruz. Bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim’deki eski adıyla Atatürk Kültür Merkezi’ni opera binası olarak yetiştirmiş olacağız.
Necip Fazıl’ı Canım İstanbul şiiriyle andı
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından “Mekanın cennet olsun Üstad” mesajıyla bir video paylaştı. 4 dakika 11 saniyelik videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla “Vefatının 36. yıl dönümünde Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i hasretle, muhabbetle, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.” ifadeleri yer aldı.
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