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'Sizler gönül elçilerimizsiniz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye’ye gelen konuk çocuklara “İnanıyorum ki bugün dünyaya kardeşliği, barışı, dostluğu ve umudu sizler aşılayacaksınız.

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Kendi ülkeniz ve dünya için çok çalışmalısınız. Sizler bizim gönül elçilerimizsiniz” dedi. Türkiye’nin de yer aldığı 40 ülkenin çocuklarını kabul eden Şentop “Bu milletin kurtuluşunda önderlik eden ve sizlere bugünü bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, geçmişten sizlere şöyle seslenmiştir: Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketleri asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. 

Başkan Erdoğan çocuklarla düet yaptığı anların görüntülerini paylaştı

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