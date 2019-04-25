'Sizler gönül elçilerimizsiniz'

Kendi ülkeniz ve dünya için çok çalışmalısınız. Sizler bizim gönül elçilerimizsiniz” dedi. Türkiye’nin de yer aldığı 40 ülkenin çocuklarını kabul eden Şentop “Bu milletin kurtuluşunda önderlik eden ve sizlere bugünü bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, geçmişten sizlere şöyle seslenmiştir: Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketleri asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.