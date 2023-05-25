Skandal başörtüsü talimatı! 28 Şubat zihniyeti yine hortladı

Tekirdağ'da yaşayan okul öncesi öğretmeni S.D. başvurduğu iki özel anaokuluna başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. S.D. okullardan birinden açık açık diğerinden imalı sorularla ret cevabı aldığını anlattı.

DÖKMEN'DEN 'BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMEN ALMAYIN' TALİMATI

S.D'nin başvurduğu okullardan ilki daha önce "Başörtülü psikolog olamaz" açıklamasıyla tepkilere neden olan Psikolog Üstün Dökmen'in sahibi olduğu Küçük Şeyler Anaokulu. S.D. ile görüşen okul müdürü Hamdiye Yurdan, gerekçe olarak başörtüsü takan bir kişinin hangi partiye oy verdiğinin belli olmasını gösterdi. Üstün Dökmen'in, kurum yöneticilerine 'tesettürlü öğretmen çalıştırmayın' şeklinde direktif verdiğini belirten Hamdiye Yurdan, kendinin bu düşüncede olmadığını fakat Dökmen'in bu konuda kesin talimatı olduğunu vurguladı. Okul müdürü Yurdan S.D'ye başvurusunun Dökmen'in başörtüsü talimatı nedeniyle olumsuz olacağını söyledi.

Tartışmalara yol açan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Dökmen, başörtülü kadınların psikolog, psikiyatr ve rehber öğretmen olmamaları gerektiğini savundu. Dökmen, başörtülü öğretmenlerin diğer branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, 'Milli Eğitim izin verdiği için' bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını ifade etti.

AYNI GÜN İKİNCİ OKULDAN BAŞÖRTÜSÜ REDDİ

S.D'nin başvurduğu ve yine başörtülü olduğu gerekçesiyle ret cevabı aldığı Tekirdağ'daki bir diğer anaokulu Neşe Erberk Anaokulu. Bu okulun sahibi de tanıdık bir isim, eski manken ve mankenlik ajansı sahibi Neşe Erberk.

"TESETTÜRLÜ ÇALIŞMAK ZOR OLMAZ MI" SORUSU

S.D.'nin Erberk Anaokulu'na başvurusu Dökmen'in okulundaki gibi açık açık reddedilmemiş. Ancak sorular ilginç sorularla başörtüsüne karşı oldukları imasında bulunulmuş. Neşe Erbek Anaokul yöneticileri S.D'ye "Tesettürlü olarak nasıl çalışacaksınız", "Sizin için zor olmaz mı giyim açısından" şeklinde rencide edici sorular yöneltmiş. S.D. de 5 senelik meslek hayatında başörtülü çalışmanın kendine hiçbir olumsuzluğa neden olmadığının altını çizmiş.

"İKİ KURUMDAN ÇIKINCA AĞLADIM"

S.D. başvurular sonrası hissettiklerini şöyle dile getirdi: Başvurduğum ilk 2 kurumdu. Bu şekilde rencide olduğum bir görüşme yapacağımı hiç düşünmezdim. Ağladım. Vallahi çıkınca hala bu muameleyle karşılaşmak beni eskilere götürdü. Okurken de zorluklarla okudum çünkü.

CV'YE DEĞİL BAŞÖRTÜSÜNE BAKTILAR

S.D. başvuru için okullara hazırlıklı gitti. Mesleki tecrübelerini yansıttığı iyi bir CV hazırladı. Ancak aldığı eğitimler, iş tecrübeleri yeterli olsa da başvurduğu Üstün Dökmen Anaokulu ile Neşe Erberk Anaokulu tarafından CV'sine bakılmak yerine başörtüsüne bakılmış. Aldığı eğitimler yerine başörtüsüne odaklanılmış. Başörtüsünün rahat çalışmasına engel olacağı, siyasi görüşünü yansıttığı iddia edilmiş.