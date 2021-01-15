AA 15 Ocak 2021 Cuma 15:21 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 15:27

Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, Rus Özel Kuvvetlerinin katılımıyla, Lazkiye kırsalının yani sıra Cebal el-Zaviye ekseni ve Hama'nın Gab Ovası cephe hatlarına sızma girişimlerini arttırdığını kaydetti.

Operasyon odasına Esad rejimi ve Rus Özel Kuvvetlerinin ortak operasyon düzenlediği bilgisinin geldiğini anlatan Ebu Muhammed, ardından çatışmaların başladığını aktardı.

- "6 rejim unsuru öldürüldü"

Ebu Muhammed, gece saatlerinde, Esed rejimi güçleri ve Rus Özel Kuvvetlerinin, Hama'nın Gab Ovası kırsalındaki Enkavi cephe hattındaki SMO mevzilerine sızma operasyonu düzenlediğini ifade ederek "Biri üsteğmen olmak üzere 6 rejim unsuru öldürüldü, Rus askerlerden de yaralı bilgisi var." diye konuştu.

Esed rejimİ güçleri ve İran destekli terörist grupların ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere saldırılarını artırdığına vurgu yapan Ebu Muhammed, "Rejim güçleri ve Rusya, bölgeyi kaosa sürüklemeyi amaçlıyor." dedi.

- Sızma girişimleri

Rus Özel Kuvvetleri ve Esed rejimi, İdlib'in güneyindeki Hama'nın Gab Ovası kırsalındaki Enkavi hattındaki Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine, gece geç saatlerde sızma harekatı düzenlemişti.

SMO'nun sızma girişimini fark ederek karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada çok sayıda kayıp veren rejim güçleri çekilmişti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ateşkes anlaşması ihlal eden Rus Özel Kuvvetlerinin 11 Ocak'ta da Enkavi hattında düzenlediği sızma harekatında 12 SMO askeri hayatını kaybetmişti.

Rus güçleri, bu tür operasyonlarda ilk aşamada silahlı insansız hava araçları (SİHA), ardından aydınlatıcı bombayla saldırıyor. Sonraki aşamada keskin nişancılara başvuran Rus kuvvetleri, ısı güdümlü silahlar da kullanıyor.

Sızma girişimleri, muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplara kayıp verdirmeyi hedefliyor ancak Rus güçleri de bu saldırılarda zaman zaman kayıp vererek geri çekiliyor.

Öte yandan, Esed rejimi güçlerinin İdlib'in Eriha ilçesine dün düzenledikleri yoğun topçu saldırılarında 2 sivil ölmüştü.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.