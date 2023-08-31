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Politika

Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Moskova'da kritik temas

Dışişleri Bakanı Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov, yapacakları görüşme öncesi konuştu. Yapacakları ikili istişarelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yapacağı görüşmeye de hazırlık niteliğini taşıdığını dile getiren Fidan, 'Karadeniz girişiminin canlandırılması ve (Rusya-Ukrayna) savaşın adil bir barışla sonlandırılması konuları da gündemimizde olacak. Suriye ve Güney Kafkasya başta olmak üzere birtakım bölgesel ve küresel konulara da değineceğiz' diye konuştu.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Moskova'da kritik temas
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Lavrov, Moskova'da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Moskova'yı Dışişleri Bakanı olarak ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Fidan, gösterdiği sıcak misafirperverlik için mevkidaşına teşekkür etti.

Fidan, Lavrov ile yapacakları görüşmenin gündeminin yoğun olduğunu ve ikili konuların yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele alacaklarını ifade etti.

Yapacakları ikili istişarelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yapacağı görüşmeye de hazırlık niteliğini taşıdığını dile getiren Fidan, "Karadeniz girişiminin canlandırılması ve (Rusya-Ukrayna) savaşın adil bir barışla sonlandırılması konuları da gündemimizde olacak. Suriye ve Güney Kafkasya başta olmak üzere birtakım bölgesel ve küresel konulara da değineceğiz." diye konuştu.

- LAVROV'DAN BAŞARI DİLEĞİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Fidan'a Dışişleri Bakanı olarak yeni görevinde başarılar dileyerek, bugünkü görüşmenin son derece iyi bir zamanlamaya sahip olduğunu belirtti.

Erdoğan ile Putin'in de yakında bir görüşme yapma hazırlığında olduğuna işaret eden Lavrov, "Bugün, iki liderin görüşmesinde gündeme gelecek konulara detaylı olarak bakabiliriz." diye konuştu.

Sergey Lavrov, Bakan Fidan'la toplantılarının faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

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