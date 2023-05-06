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Politika

Sokak röportajında AK Partili vatandaşlara ağır hakaret! Skandal ifadeler büyük tepki çekti

Kadıköy'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında seçime yönelik tercihleri ve fikirleri sorulan kişilerin, AK Parti seçmeni ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretleri tepki çekti. Kendi oyunun, AK Parti seçmenleriyle bir olmadığını söyleyen hadsiz şahıs, seçmenlere 'Embesil sürüsü' diyerek çirkin sözler sarfetti.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 01:45 - Güncelleme:
Sokak röportajında AK Partili vatandaşlara ağır hakaret! Skandal ifadeler büyük tepki çekti
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14 Mayıs seçimleri ile ilgili yapılan bir sokak röportajında kullanılan ifadeler gündem oldu. Seçime yönelik bazı soruların yöneltildiği şahıslar, AK Parti seçmeni ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Kullanılan hadsiz açıklamalar sosyal medyada büyük tepki çekti.

"BENİM OYUM BİR DEĞİL"

Seçimlerde terör örgütlerinin desteklediği 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyen bir şahıs, "AK Parti seçmeni embesil sürüsü tamamıyla" diyerek vatandaşlara ağır hakaretlerde bulundu. "AK Parti seçmeni ile oyunun bir olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna ise, "Değil" yanıtını verdi. Başka bir şahıs da aynı soruya, "Köylü olanla değil, en azından ben zekiyim" cevabını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VATANDAŞA HAKARET

Başka bir kişi şahıs ise Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasını, "Basmış veya basmamış bunun ne önemi var" ifadeleriyle yorumladı. Başkan Erdoğan'a destek veren vatandaşları cahil olarak nitelendirip hakaret eden başka bir hadsiz ise "Ağzında diş kalmamış dayı hala diyor ki; Tayyip Tayyip... Neyin Tayyip'i... Bunlar cahil bırakıldılar. Cahil kalmış bir insana ben kızma hakkına sahibim. Çünkü onun cahilliği benim geleceğimi etkiliyor." dedi.

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