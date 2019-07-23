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Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden yayımladığı mesajla İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabı üzerinden yayımladığı mesajla İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik etti.
 
Başkan Erdoğan, "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan @BorisJohnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.  Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
 

İNGİLTERE'DE BORİS JOHNSON DÖNEMİ

İngiltere'de bugün yapılan oylamayla Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı olmuştu.
 

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI BELLİ OLDU

 

Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kaldı.
 
Johnson, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Brexit'i gerçekleştirme, ülkeyi birleştirme, Jeremy Corbyn'i (İşçi Partisi lideri) yenme zamanı." dedi.
 

 

 

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