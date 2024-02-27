31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Parti adayları da saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Genel seçimlerde büyük hezimete uğrayan CHP ve terör örgütü PKK sempatizanı DEM Parti ise iş birliklerini yerel seçimde de ilerletmiş durumda.

24 TV'de Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğünde yayınlanan "Basın Ekspres" programında CHP ile DEM arasındaki kirli ittifak masaya yatırıldı.



Kılıçdaroğlu'ndan itibaren CHP'nin siyaset stratejisinde çok ciddi bir kırılma görüldüğünü vurgulayan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "CHP'nin eski genel başkanının (Deniz Baykal) çok eleştirdiğim tarafları vardı. Buna rağmen onun bir ulusalcı bir duruşu vardı. Terör iltisaklılarla konusunda bir duruşu vardı. Bir programda dedi ki "CHP'nin siyaseti hızla BDP'ye kayıyor bu çok tehlikeli" mealinde bir şey söyledi. O zaman ki CHP'nin HDP'ye yaklaşımıyla şimdiki çok farklıydı. O zaman bile bunu çok tehlikeli bulmuştu. Şu an CHP öyle bir noktaya geldi ki DEM'in ipoteği altına girdi. Artık CHP kendi stratejisini üretme imkanını tamamen kaybetti." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in genel seçim sonrası kendince bir tavır belirlediğine söyleyen Albayrak, "Akşener de aynı durumdaydı fakat baktı ki gün geçtikçe çıkmaz sokakta ilerlemeye devam ediyor. Büyük bir risk alarak genel seçimden sonra bir tavır belirledi. Baktı ki o gidiş gidiş değil. CHP çoktan o şansı kaybetti. Kılıçdaroğlu biraz daha usturuplu yapıyordu. Yine enayi yerine koyuyordu milleti ama o ekiple birlikte dışarıda basın toplantısı yapmıyordu. Sanki onu yapmayınca millet görmedi sanıyorlardı. Özgür Özel, öyle bir noktada devraldı ki HDP ile ittifakı devam ettirmenin dışında bir şansı yok. O da buna devam etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

DEM'in CHP ile mukayese edildiğinde kötü de olsa duruşu olduğunu belirten Albayrak, "DEM'in PKK'nın yanında bir duruşu var. Ama CHP'yi yanına çekti ve o duruma mahkum etti. Özgür Özel ile beraber bu mahkumiyet daha da arttı." şeklinde konuştu.

CHP ile DEM arasında çirkin bir tiyatronun oynandığını söylen Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

CHP kendi adayını durduk yere neden sağlık sorunlarını bahane göstererek geri çekti? Bunun arkasında ne var? DEM'in dosya neden trafik bahane edilerek il seçim kuruluna son dakika teslim edildi? CHP Esenyurt'ta ve Gaziosmanpaşa'da adaylarını çekti. 15 gün sonra adamlarla dalga geçer gibi onurlarıyla oynayıp çektiler. Onların yerine de PKK ile iltisaklı isimleri koydular.