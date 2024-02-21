Yerel seçim takvimi işlerken partiler çalışmalarını aralıksız devam ediyor.'nin yerel seçim çalışmaları kapsamında yoğun mesaisi sürüyor. Bu süreçte muhalefette ise koltuk kavgaları devam ediyor.

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, 24 TV'de Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu 'Açık Görüş' programında partilerin seçim kampanyaları ile ilgili yapılan çalışmalardaki son verileri paylaştı.

Daşdemir, 'Şu ana kadar siyasi partilerin seçim kampanyalarını takip ettiniz mi?' diye sorulduğunda yarısı takip etmiyor. Yüzde 46'sı seçim kampanyalarını takip etmiyor. Yüzde 53'ü takip ediyor." şeklinde konuştu.

'Hangi partinin daha iyi kampanya yürütüyor?' ile ilgili çalışma hakkında da açıklamalarda bulunan Daşdemir, "AK Parti'nin iyi kampanya yürüttüğünü düşünenlerin oranı yüzde 41,4, CHP'nin ise yüzde 20. " ifadelerini kullandı.

'CHP HEP AK PARTİ'NİN YARISI KADAR ÇIKIYOR'



Daha önceki haftalarda yapılan 'en iyi aday hangi partinin?' çalışmalarına da değinen Daşdemir, "O çalışmalarda da CHP hep AK Parti'nin yarısı kadar çıkıyordu. Tüm bunlara rağmen CHP'nin bazı illerde seçimi kazanma ihtimali ve potansiyeli var. Ama bu dağınıklık neticesinde bunlar da kazanırsa oldukça enteresan bir sonuç olur. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın sahada biraz daha farklı işler yapıp sahayı domine etmesi lazım ki bu kamuoyu algısına uygun bir sonuç çıksın diyebiliriz." dedi.