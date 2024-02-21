İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2024 Çarşamba / 12 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0051
  • EURO
    33,5923
  • ALTIN
    2018.36
  • BIST100
    9312.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dikkat çeken son anket verilerini 24 TV canlı yayınında paylaştı: AK Parti, CHP'ye fark attı!
Politika

Dikkat çeken son anket verilerini 24 TV canlı yayınında paylaştı: AK Parti, CHP'ye fark attı!

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, partilerin seçim kampanyalarıyla ilgili yapılan çalışmalardaki son verileri 24 TV canlı yayınında paylaştı. Daşdemir'in açıkladığı verilere göre AK Parti, CHP'ye 2 kat fark atıyor...

21 Şubat 2024 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
Dikkat çeken son anket verilerini 24 TV canlı yayınında paylaştı: AK Parti, CHP'ye fark attı!
ABONE OL
Yerel seçim takvimi işlerken partiler çalışmalarını aralıksız devam ediyor. AK Parti'nin yerel seçim çalışmaları kapsamında yoğun mesaisi sürüyor. Bu süreçte muhalefette ise koltuk kavgaları devam ediyor.

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, 24 TV'de Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu 'Açık Görüş' programında partilerin seçim kampanyaları ile ilgili yapılan çalışmalardaki son verileri paylaştı.

'AK PARTİ'NİN ORANI YÜZDE 41,4, CHP'NİN İSE YÜZDE 20'

Daşdemir, 'Şu ana kadar siyasi partilerin seçim kampanyalarını takip ettiniz mi?' diye sorulduğunda yarısı takip etmiyor. Yüzde 46'sı seçim kampanyalarını takip etmiyor. Yüzde 53'ü takip ediyor." şeklinde konuştu.

'Hangi partinin daha iyi kampanya yürütüyor?' ile ilgili çalışma hakkında da açıklamalarda bulunan Daşdemir, "AK Parti'nin iyi kampanya yürüttüğünü düşünenlerin oranı yüzde 41,4, CHP'nin ise yüzde 20. " ifadelerini kullandı.

'CHP HEP AK PARTİ'NİN YARISI KADAR ÇIKIYOR'

Daha önceki haftalarda yapılan 'en iyi aday hangi partinin?' çalışmalarına da değinen Daşdemir, "O çalışmalarda da CHP hep AK Parti'nin yarısı kadar çıkıyordu. Tüm bunlara rağmen CHP'nin bazı illerde seçimi kazanma ihtimali ve potansiyeli var. Ama bu dağınıklık neticesinde bunlar da kazanırsa oldukça enteresan bir sonuç olur. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın sahada biraz daha farklı işler yapıp sahayı domine etmesi lazım ki bu kamuoyu algısına uygun bir sonuç çıksın diyebiliriz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.