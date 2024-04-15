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Politika

Al Sani ile görüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alındı.

15 Nisan 2024 Pazartesi 20:09 - Güncelleme:
Al Sani ile görüştü... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
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Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in bu gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.

İSRAİL UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
  • başkan erdoğan

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