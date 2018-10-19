Soydaşlarımızın yanındayız
Başkan Erdoğan, Gökoğuz Türkleri’ne seslendi: Sizin gücünüz Moldova’nın gücü. Biz de sizin kara gün dostunuz olmayı sürdüreceğiz.
- NUH ALBAYRAK / MOLDOVA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkent Kişinev’de Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı sayın İgor Dodon, Gagauz Özerk Yeri Başkanı sayın Vlah heyetimizin saygıdeğer üyeleri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Moldova Cumhurbaşkanı değerli dostum İgor Dodon’un davetine icabetle Moldova’yı ziyaret ediyoruz. Dün çok verimli görüşmeler yaptık. İkili görüşmelerimiz oldu, heyetler arası görüşmelerimizi yaptık. Daha sonra stratejik konseyi ile ilgili anlaşmamızı imzaladık.”
GÖRÜŞMELER YAPTIK
“Daha sonra sayın Başbakan ile bir araya geldik. Yine ikili ve heyetler arası görüşmemizi yaptık. Beş anlaşmayı imzaladık. Verimli bir günü böylesine geçirmiş olduk. Bugün ise programımızın ikinci önemli bölümündeyiz. Komrat’a da 16 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım dönemimde hasretliğim vardı. Sizlere Türkiye’deki 81 milyon akrabanızın selamlarını getiriyorum. Türk milleti adına bugün buradayım. Bu tarihi ziyareti şahsımla birlikte gerçekleştirdikleri için sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.”
HEPİMİZ BURADAYIZ
“Geniş bir heyetle buradayım. Bakan arkadaşlarım burada Gaziantep Belediye Başkanım burada, Altındağ Belediye Başkanım burada bunun yanında birçok kurum başkanımız ve TİKA burada. Bu kurumlarımızın da Gagauzya’da yaptıkları yatırımlar var bunlar da devam edecek. Tabi özellikle Cumhurbaşkanlığı sarayını çok önemsiyorum. Bazı eksikleri ile birlikte dün açılışını yaptık. Fakat gerçekten güzel bir eser meydana geldi. Az önce sayın Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi Moldova ile Gagauzya’nın 1994 yılından bu yana ortaya koyduğu barış ve huzur içinde birlikte yaşama iradesini görmekten bahtiyarız.”
SİZLERİN YANINDAYIZ
“Moldova’nın asli unsurlarından olan Gagauz soydaşlarımız ile komşu olarak addettiğimiz Moldova ile aramızdaki kan bağını oluşturuyor. Gagauzya’nın varlığı Türkiye Moldova ilişkilerini daha da özel kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Başkanla yaptığımız görüşmede Gagauzya’nın statüsüne ilişkin hukuki zeminin sağlamlaştırılması hususunda hemfikir olduğumuzu gördük. Bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanının ve hükümetin desteği sayın başkan ve Gagauz yetkililerin kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık. Moldova’nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik.”
BİRÇOK PROJEYE İMZA
“Ancak bizim görmek istediğimiz Gagauzya’nın birlik beraberlik içinde Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir. Tabi bunun için Türkiye’nin tüm kurumlarıyla Gagauzya’ya gerekli teşvik destek ve kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu ifade ettik. Bu noktada TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz resmi kurumlarımız, Gençlik Spor Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız Moldova makamlarıyla işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır.”
HİÇBİR AYRIM YAPMADIK
“Bu arada güvenlikle ilgili de özellikle önceki akşam saat 21.30 gibi iki tane İçişlerinde güvenlik noktasında TOMA’yı buraya getirmiş olduk. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova’nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. İnşallah bundan sonra da Moldova halkının ve Gagauz Türklerinin yanında olmayı sürdüreceğiz.”
Biz kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz
Başkan Erdoğan, Gagauzya’da halka hitap etti. Erdoğan şunları söyledi: “Bizlere şu muhteşem tabloyu yaşattığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada kardeşlik var. Sizlere tüm Türkiye’nin 81 milyonluk Türk milletinin selamlarını getirdim. Karşımdaki şu muhteşem dayanışma manzarasına ulaşmamız hiç kolay olmadı. Gökoğuz Yeri’nin 1994 yılında Özerk statüye kavuşmasına katkı sağlayan 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel’i dönemin Moldova Cumhurbaşkanı Mircea Snegur’u yine o dönemde Gökoğuz Türklerinin önderi Stefan Topal’ı buradan şükranla yaad ediyorum. TİKA’mızla, iş adamlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla Moldova’nın kalkınması gelişmesi dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşması için gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra da siz Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz. Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Bu topraklardaki barış ve huzur ortamının bozulmasına hiç birinizin müsaade etmeyeceğini düşünüyorum.”
Erdoğan Gökoğuz Yeri’nde Komrat Kültürevi’ni açtı
Komrat Kültürevi’nin açılışında konuşan Erdoğan şunları kaydetti: Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başkan Gagauzya’nın saygıdeğer güzel insanları sizleri şahsım, heyetim ve 81 milyon Türk milleti akrabalarınız adına kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün doğrusu benim için çok anlamlı bir gün yaklaşık 15 yıllık Başbakanlığım arkasından 5 yıllık Cumhurbaşkanlığım döneminde 16 yıllık süre içerisinde hep Gagauzya’ya ne zaman gideceğim bunun hasreti içerisindeydim.
Ve Moldova’ya ikinci bir gelişim oldu. Güzel görüşmelerimiz oldu. Yapılmakta olan eserlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün yine verilmiş sözlerimiz var inşallah bu sözleri de yerine getireceğiz.“
Huzurevi sakinleriyle sohbet
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’ta Recep Tayyip Erdoğan Huzurevi’nin açılışını yaptı. Huzurevi sakinlerine samimi ve içten bir şekilde hal hatır sorup sohbet eden Emine Erdoğan, onlara hediyeler verdi.
BAŞKANA SAMİMİ KARŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Gagauzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’ta yol boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan Gagauzya halkı ve Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah tarafından coşkuyla karşılandı. Şehre ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Gagauziya’ya hoş geldiniz’ şeklinde Türkçe pankartlar asıldı. Başkan Erdoğan’ın seçim dönemlerinde kullandığı “Dombra” isimli şarkı da Komrat sokaklarında çalındı.
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