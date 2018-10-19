Soydaşlarımızın yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkent Kişinev’de Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı sayın İgor Dodon, Gagauz Özerk Yeri Başkanı sayın Vlah heyetimizin saygıdeğer üyeleri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Moldova Cumhurbaşkanı değerli dostum İgor Dodon’un davetine icabetle Moldova’yı ziyaret ediyoruz. Dün çok verimli görüşmeler yaptık. İkili görüşmelerimiz oldu, heyetler arası görüşmelerimizi yaptık. Daha sonra stratejik konseyi ile ilgili anlaşmamızı imzaladık.”

GÖRÜŞMELER YAPTIK

“Daha sonra sayın Başbakan ile bir araya geldik. Yine ikili ve heyetler arası görüşmemizi yaptık. Beş anlaşmayı imzaladık. Verimli bir günü böylesine geçirmiş olduk. Bugün ise programımızın ikinci önemli bölümündeyiz. Komrat’a da 16 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım dönemimde hasretliğim vardı. Sizlere Türkiye’deki 81 milyon akrabanızın selamlarını getiriyorum. Türk milleti adına bugün buradayım. Bu tarihi ziyareti şahsımla birlikte gerçekleştirdikleri için sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.”

HEPİMİZ BURADAYIZ

“Geniş bir heyetle buradayım. Bakan arkadaşlarım burada Gaziantep Belediye Başkanım burada, Altındağ Belediye Başkanım burada bunun yanında birçok kurum başkanımız ve TİKA burada. Bu kurumlarımızın da Gagauzya’da yaptıkları yatırımlar var bunlar da devam edecek. Tabi özellikle Cumhurbaşkanlığı sarayını çok önemsiyorum. Bazı eksikleri ile birlikte dün açılışını yaptık. Fakat gerçekten güzel bir eser meydana geldi. Az önce sayın Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi Moldova ile Gagauzya’nın 1994 yılından bu yana ortaya koyduğu barış ve huzur içinde birlikte yaşama iradesini görmekten bahtiyarız.”

SİZLERİN YANINDAYIZ

“Moldova’nın asli unsurlarından olan Gagauz soydaşlarımız ile komşu olarak addettiğimiz Moldova ile aramızdaki kan bağını oluşturuyor. Gagauzya’nın varlığı Türkiye Moldova ilişkilerini daha da özel kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Başkanla yaptığımız görüşmede Gagauzya’nın statüsüne ilişkin hukuki zeminin sağlamlaştırılması hususunda hemfikir olduğumuzu gördük. Bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanının ve hükümetin desteği sayın başkan ve Gagauz yetkililerin kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık. Moldova’nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik.”

BİRÇOK PROJEYE İMZA

“Ancak bizim görmek istediğimiz Gagauzya’nın birlik beraberlik içinde Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir. Tabi bunun için Türkiye’nin tüm kurumlarıyla Gagauzya’ya gerekli teşvik destek ve kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu ifade ettik. Bu noktada TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz resmi kurumlarımız, Gençlik Spor Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız Moldova makamlarıyla işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır.”

HİÇBİR AYRIM YAPMADIK

“Bu arada güvenlikle ilgili de özellikle önceki akşam saat 21.30 gibi iki tane İçişlerinde güvenlik noktasında TOMA’yı buraya getirmiş olduk. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova’nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. İnşallah bundan sonra da Moldova halkının ve Gagauz Türklerinin yanında olmayı sürdüreceğiz.”