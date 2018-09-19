Soylu gazilerle Anıtkabir’i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün huzuruna çıktı. Soylu’nun Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Soylu, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

İÇİMİZDEKİ HAİNLER

Bakan Soylu, özel deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk; millete hizmet yolunda ulaştığınız mertebeler içinde belki de en çok değer verdiğiniz ve milletin gönlünde ayrı bir yere sahip olan ‘Gazi’ ünvanınızın yıl dönümü münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Aziz milletimiz, yeryüzünde var olduğu ilk günden bugüne kadar gözünü kırpmadan vatan müdafaasına koşan; ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ diyerek her tehlikeye göğsünü siper eden tertemiz evlatlar yetiştirmiştir. Sadece ordularıyla işgale yeltenen yabancılara karşı değil; 21. yüzyılın insanlık adına utanç kaynağı olarak gördüğümüz terör örgütlerine bir gece ansızın devleti ele geçirmeye yeltenen içimizdeki hainlere, ülkenin huzur ve güven ortamını bozmaya yeltenen bütün karanlık ruhlara karşı mazimizden getirdiğimiz ‘gazi ruhu’, ülkemizin her ferdinin kalbinde halen dimdik ayaktadır. Yaşadıklarımız göstermektedir ki bizleri tarih boyunca var eden bu yüksek ruh, gelecekte de var olacak, aziz milletimizin evlatları, gaziliğin gururunu gelecekte de yaşamaya devam edecektir. Bu vesileyle, başta şehadete ‘bir köstekli saat inceliği kadar’ yaklaşmış bulunan zat-ı aliniz olmak üzere gelmiş geçmiş bütün gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum.”