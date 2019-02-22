İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3187
  • 6,0383
  • 227.474
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışının ardından halka hitap etti.

FETÖ'nün Amerikan devletinin tahsis ettiği okullardan 800 milyon dolar, 200 milyon dolar da kurdurduğu bağış derneklerinden kazandığını aktaran Soylu, PKK'nın FETÖ'nün, uyuşturucu kaçakçılarının, organize suç çetelerinin ayağına bastıklarını dile getirdi.

Türkiye'de, 2018'de 275 organize suç çetesini çökerttiklerini, çetelere adım attırmadıklarını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Eğer 31 Mart akşamı zafiyete düşersek bunlar önümüzdeki 4-5 yılı bize zehir zindan ederler. İçişleri Bakanı olarak söylüyor değilim. Bu ülke yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi. Bunu bu millet yaptı. Eksiğimiz yok mu? Eksiğimiz var. Bu kadar büyük işler yapıp saldırılarla karşı karşıya kalmak elbette ki beklentilerimizin içerisinde. Bizde samimiyetsizlik aramayın. Kılıçdaroğlu'nu sevindirmeyeceksiniz değil mi? Adam geçen gün partisini kapattı. Hiçbir genel başkan partisini kapatır mı ya? Partisini kilitledi kaçtı. Sebep, muhalifleri gelecek de itiraz edecekler diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin."

Soylu, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir'e destek istedi.

Açılışa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP´li Avcılar Belediyesinde işçiler eylem yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak

İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak

Tarih belli oldu: Avrupa’da zorunlu hale geliyor

Tarih belli oldu: Avrupa’da zorunlu hale geliyor

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu 10 katlı binayı idare edemiyor

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu 10 katlı binayı idare edemiyor

'Türkiye'nin desteği için müteşekkiriz'

'Türkiye'nin desteği için müteşekkiriz'

Başkan Erdoğan: CHP'den bir şey olmaz

Başkan Erdoğan: CHP'den bir şey olmaz

Rusya'dan ABD'yi kızdıracak Venezuela iddiası

Rusya'dan ABD'yi kızdıracak Venezuela iddiası
 

POPÜLER HABERLER

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA